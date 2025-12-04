Бывший чемпион UFC принял бой с Шавкатом Рахмоновым: подробности

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман согласился провести бой с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым. Об этом рассказал менеджер бойца Али Абдель-Азиз, сообщают Vesti.kz.

По его словам, соответствующее предложение им поступило ещё осенью 2024 года.

"Усман - легенда. Ему предлагали бой с Шавкатом в ноябре прошлого года, и Камару принял тогда этот бой", - сказал Али в интервью MMA Junkie.

Однако Рахмонов ранее заявил обратное. По его словам, в прошлом году Усман отказался от боя с ним.

Напомним, Камару Усман (21-4) занимает восьмое место в дивизионе. 38-летний боец выступал в июне, когда единогласным решением судей победил Хоакина Бакли (21-7) из США, прервав серию из трёх поражений подряд.

Шавкат Рахмонов (19-0) является третьим номером полусреднего веса. Казахстанец в последний появлялся в октагоне в декабре 2024 года, когда победил ирландца Иэна Гэрри (17-1). В том бою казахстанец получил травму, из-за которой пропустил весь 2025 год.

