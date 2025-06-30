Бывший чемпион UFC эмоционально отреагировал на поражение нокаутом

Бывший чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра (35-11) высказался после поражения от испанца Илии Топурии (17-0) на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Оливейра был нокаутирован в первом раунде, тогда как Топурия завоевал вакантный титул чемпиона в легком весе.

"Много лет я занимаюсь тем, что люблю. Сегодняшний вечер сложился не так, как мы хотели, но это часть пути и, значит, так было угодно Богу. Со мной все в порядке, наложили несколько швов - такое случается. Спасибо от всего сердца всем за поддержку, энергию и добрые слова в мой адрес. Сейчас я поеду домой и посмотрю, что будет дальше", - написал он в соцсетях.