Бывший боец UFC восхитился казахстанцем после трех досрочных побед

Бывший претендент на титулы в UFC Чейл Соннен считает, что у казахстанца Шавката Рахмонова большое будущее в лиге, передает "Чемпионат".

Казахстанец после трех досрочных побед в UFC вошел в топ-15 в полусреднем весе и бросил вызов рейтинговому конкуренту.

"У этого парня 15 боев и 15 побед, три из которых в UFC. Из этих 15 боев он видел третий раунд только один раз. В этом парне действительно есть что-то особенное. Но почему-то у него нет такого хайпа в СМИ, как у Хамзата Чимаева. Они в одной весовой категории, но именно Чимаеву удалось зажечь на весь мир", - приводит слова Чейла Соннена BJPenn.

Добавим, что Рахмонов помимо досрочных побед в UFC является самым молодым чемпионом мира среди любителей и обладателем титула в M-1 Global. Его потенциальный конкурент отреагировал на вызов.