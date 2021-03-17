"Было недостаточно времени". Менеджер Абдрахманов - о новых сроках следующего боя Рахмонова и сборах Жумагулова

Димаш Тулегенов

Казахстанский ММА-менеджер Саят Абдрахманов дал интервью корреспонденту Vesti.kz, в котором рассказал о долгожданных поединках в UFC Шавката Рахмонова (13-0) и Дамира Исмагулова (19-1), максимально высоко оценил вероятность реванша между Петром Яном (15-2) и Алджамейном Стерлингом (20-3), а также поделился информацией о сборах Жалгаса Жумагулова (13-5) в США и неизбежном решении касательно Сергея Морозова (16-5).

- В первую очередь, как дела у Шавката Рахмонова и Дамира Исмагулова? Во время нашего прошлого интервью вы сообщали, что в UFC уже ищут варианты на конец марта или начало апреля. По сей день информации все еще нет. Остаются ли надежды на проведение их боев в эти сроки или уже точно придется ждать дольше? Есть какие-то проблемы с выбором соперников или в связи с отсутствием американской визы?

- Шавкат уже получил американскую визу и доступен для поединков. Ему предлагали бой на конец марта, но нами было принято решение отказаться от него, так как было недостаточно времени для подготовки именно под того соперника. Поэтому, скорее всего, учитывая, что предстоит Рамадан, Шавкат выступит уже после него, в июне-июле. Что касается Дамира, то пока он визу все еще не получил, и он, в принципе, готов выступить в конце апреля, в мае. Будем рассматривать все варианты.

- Ранее была информация, слухи, что в начале апреля UFC вернется на Бойцовский остров (ОАЭ). Это действительно так?

- Насколько я знаю, UFC не планировал в апреле возвращаться в Абу-Даби. Поэтому я думаю, слухи высосаны из ничего.

- Чуть больше недели назад свой пояс потерял ваш боец Петр Ян. Расскажите, что чувствовали в тот момент, когда Алджамейн Стерлинг оказался на канвасе и не мог встать? Было предчувствие, что это уже точно дисквалификация?

- Да, когда произошел тот роковой момент, естественно, самые наихудшие опасения были, которые, в принципе, подтвердились. Стерлинг воспользовался возможностью уйти из этого боя победителем, принял важное бизнес-решение для себя и теперь получит гарантированный реванш.

- Что можете сказать о дальнейшем поведении Алджамейна? Можете ли вы представить, что первую защиту он проведет не против Петра, а добьется боя с другим соперником?

- В UFC настроены организовать реванш. Я думаю, здесь в плане выбора соперника Стерлинг ничего не решает. Будь я на его месте, я бы тоже был заинтересован, в первую очередь, в проведении этого реванша и попытке доказать, что достоин быть чемпионом.

- Как отреагировали на новость об отъезде Жалгаса Жумагулова в известный зал American Top Team (АТТ)? Вы как-то помогали с этим или же это инициатива команды Arlan MMA Pro Team?

- С Жалгасом мы давно уже обсуждали его сборы в Америке. После того, как он получил визу, уже более предметными стали эти разговоры. Я сам договорился с АТТ, чтобы Жалгас именно там тренировался, поэтому это был давно запланированный шаг, который мы сейчас реализовали. Конечно, не без поддержки его команды Arlan MMA Pro Team, которая проспонсировала эти сборы, полностью оказала поддержку во всем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐙𝐡𝐚𝐥𝐠𝐚𝐬 𝐙𝐡𝐮𝐦𝐚𝐠𝐮𝐥𝐨𝐯 | 𝐌𝐌𝐀 | 𝐔𝐅𝐂 (@zhumagulov_zhalgas) - Стоит ли ожидать, что в ближайшее время в США отправится и Сергей Морозов?

- Пока конкретные сроки не обсуждали с Сергеем, но рано или поздно он тоже вылетит на сборы в США. Я думаю, это точно неизбежно.

- Вы вновь дома, в Таиланде. Уже сейчас знаете, хотя бы примерно, когда вновь придется отправиться на другой континент, чтобы дальше помогать своим бойцам?

- Да, сейчас я снова на карантине в Таиланде. Жду новостей о том, что с апреля сократят сроки карантина. Но теперь уже, пока это не произойдет, не планирую улетать, потому что очень много времени теряется, и достаточно сложный процесс по возвращению каждый раз. Поэтому посмотрим, хотелось бы выезжать чаще и иметь меньше ограничений в передвижениях. Мы будем действовать по ситуации.

Напомним, что Ян был первым чемпионом UFC среди бойцов, сотрудничающих с Саятом. Также отметим, что топ-15 полулегкого веса промоушена замыкает еще один многообещающий клиент Абдрахманова - Мовсар Евлоев (14-0).

Фото: UFC©️

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне