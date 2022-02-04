"Бой может все изменить". Эксперт оценил навыки Рахмонова и назвал его главный минус в UFC

Журналист портала mmadna.nl Марсел Дорф в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о предстоящем поединке казахстанца Шавката Рахмонова (14-0) с представителем Гайаны Карлстоном Харрисом (17-4). Также он сделал прогноз на противостояние и рассказал о сильных сторонах казахстанца.

Их поединок пройдет в воскресенье, 6 февраля, в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе (США) и начнется ориентировочно в 07:30 по времени Нур-Султана. Подробнее об участниках ивента и самых интригующих боях - в этом материале.

"Рахмонов прекрасный и талантливый боец. Он разносторонний. Способен действовать в разных стилях. У него скрытый потенциал, который необходимо реализовать. Не хватает умения привлечь к себе внимания. Он классный в бою, но за пределами "клетки" ведет себя слишком тихо. Возможно, это сможет изменить предстоящая схватка. Если он победит эффектно и также громко заявит о своих целях и планах, то год может стать более успешным", - отметил Дорф.

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