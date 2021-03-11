Бой спарринг-партнера Оспанова и битва топовых полусредневесов, или что будет на этой неделе в UFC

Димаш Тулегенов

На этих выходных в Лас-Вегасе (США) пройдет очередной турнир Ultimate Fighting Championship - UFC Vegas 21. Корреспондент Vesti.kz подробнее знакомит читателей с участниками предстоящего ивента.

Турнир включит в себя 13 поединков, шесть из которых пройдут в рамках главного карда вечера. В предварительной части ивента, который начнется в воскресенье, в 04:00 по времени Нур-Султана, можно отметить бой в легком весе между Насратом Хакпарастом (12-3) и Рафой Гарсией (11-0).

25-летний уроженец Афганистана уже сделал себе имя в UFC, где у него четыре победы при двух поражениях. В январе Хакпараст должен был встретиться с Арманом Царукяном (16-2), но в итоге Насрат был вынужден сняться с турнира из-за проблем со здоровьем.

Его 26-летний мексиканский оппонент будет единственным бойцом турнира, у которого все еще нет поражений. На счету Гарсии восемь финишей. Этот поединок будет дебютным для Рафы под эгидой UFC. Начало их боя - примерно в 05:15 утра.

Третьими в рамках главного карда в октагон выйдут файтеры легчайшего веса - американец Джонатан Мартинес (13-3) и англичанин Дэйви Грант (12-4). Отметим, что в этом же дивизионе выступает казахстанец Сергей Морозов (16-5).

У обоих бойцов серии из двух побед подряд. Мартинесу 26 лет, а Гранту уже 35. Англичанин в ноябре 2019 года победил раздельным решением россиянина Григория Попова (13-4), который является другом казахстанского менеджера Саята Абдрахманова. Это противостояние начнется ориентировочно в 08:00.

Следом около 08:30 в клетку выйдут полулегковесы - Дэн Иге (14-3) из США и Гэвин Такер (13-1) из Канады. У Иге ранее была серия из шести побед подряд, но в последней схватке он проиграл решением Кэлвину Кэттеру (22-5). Сейчас Дэн занимает девятое место в рейтинге полулегкого дивизиона. Недавно вместе с ним тренировался и проводил спарринги казахстанец Арман Оспанов (11-3), все еще ожидающий подписания контракта с UFC. Что же касается соперника, то 34-летний Такер идет на победной серии, которая включает в себя три крайних поединка.

Около 09:00 должен будет начаться соглавный бой вечера. В нем схлестнутся два топовых полутяжеловеса - Миша Циркунов (15-5) из Латвии, занимающий 11-ю позицию в рейтинге, а также Райан Спэнн (18-6) из США, расположившийся на 13-м месте.

В последних пяти поединках Циркунов дважды выиграл сабмишеном, а еще три раза проиграл нокаутом. Не самая удачная статистика для 34-летнего спортсмена из Риги. 29-летний Спэнн ранее шел на серии из восьми побед, но осенью 2020 года проиграл нокаутом Джонни Уокеру (18-5). Эта неудача стала для Райана первой в UFC.

В главном событии вечера, которое начнется в 09:30, встретятся полусредневесы - Леон Эдвардс из Англии и Белал Мухаммад из США. У обоих одинаковый профессиональный рекорд - 18-3.

Эдвардс, занимающий третье место в рейтинге претендентов на пояс, идет на серии из восьми побед. В последний раз он бился в июле 2019 года, а его крайнее поражение датировано декабрем 2015-го, когда он единогласным решением уступил действующему чемпиону - Камару Усману (18-1). За последние несколько месяцев у Леона трижды сорвался бой с Хамзатом Чимаевым (9-0) из Швеции.

Мухаммад неизменно побеждал в каждом из четырех последних поединков. 13 февраля он принял участие на одном из турниров, в котором решением одолел Диего Лиму (15-8) из Бразилии. Сейчас Белал находится на 13-м месте в рейтинге. Отметим, что в этом же весе выступает казахстанец Шавкат Рахмонов (13-0).

Полностью кард турнира выглядит следующим образом:

Напомним, что в пятницу, 12 марта, в Краснодаре (Россия) пройдет турнир АСА 119 с участием казахстанского бойца.