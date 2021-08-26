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Бой проспекта из Узбекистана и противостояние топовых полулегковесов. Что смотреть на этой неделе в UFC

Бой проспекта из Узбекистана и противостояние топовых полулегковесов. Что смотреть на этой неделе в UFC
©UFC
Новости спорта Смешанные UFC

В это воскресенье, 29 августа, в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет турнир UFC Vegas 35. Корреспондент Vesti.kz рассказал, чего ждать от предстоящего ивента известнейшего промоушена.

Очередной турнир объединит 24 бойцов в 12 бескомпромиссных поединках. Самое интересное, что восемь файтеров впервые будут биться на турнире под эгидой UFC. Также в главном карде пройдут два финала 29-го сезона шоу The Ultimate Fighter (TUF) - в легчайшем и среднем весе. 

За звание "универсального бойца" и контракт с UFC в легчайшем весе поборются Рики Турсиос (10-2) и Брэди Хистенд (5-1). В среднем весе аналогичный приз оспорят Брайан Баттл (5-1) и Гилберт Урбина (6-1).

Предварительный кард турнира начнется в 05:00 часов по времени Нур-Султана. Главная часть события запланирована на 08:00.

Главный кард будет открыт боем в среднем весе между Махмудом Мурадовым (25-6) из Узбекистана и Джеральдом Миршертом (32-14) из США. 31-летний Мурадов идет на серии из 14 побед подряд, а в UFC у него уже три выигрыша. 33-летний Миршерт в последнем бою победил, однако до этого дважды проиграл. Одно из его поражений ознаменовалось нокаутом с первого же удара в исполнении Хамзата Чимаева (9-0).

В третьем поединке главного карда пройдет бой в полусреднем весе между американцами Кевином Ли (18-6) и Даниэлем Родригесом (15-2). Некогда топовый легковес, 28-летний Ли, победил лишь в одном случае из последних четырех боев. Что касается 34-летнего Родригеса, то он выиграл пять из шести схваток в UFC.

Самым ожидаемым событием всего турнира станет главный бой вечера в полулегком весе между Эдсоном Барбозой (22-9) и Гигой Чикадзе (13-2). Бывший легковес из Бразилии сумел найти себя, спустившись на один дивизион ниже. 35-летний Эдсон выиграл два боя подряд, хотя до этого шел на серии из трех поражений.

33-летний грузинский файтер Чикадзе победил в восьми схватках кряду. В UFC за два года он одержал уже шесть викторий. Отметим, что Гига тренируется в одном зале с казахстанцем Николаем Веретенниковым (9-3), который готовится к попаданию в UFC. Главный бой вечера запланирован на 10:30 утра по времени Нур-Султана.

Прямая трансляция турнира будет осуществлена на телеканале UFC ТВ

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Метки:
MMA UFC Чимаев Хамзат Узбекистан США Лас-Вегас

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