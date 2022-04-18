Боксер, джитсер и детский тренер. Кто станет следующим соперником казахского бойца в UFC

31-летний американец ТиДжей Браун (16-8), выступающий в полулегком весе UFC, станет следующим соперником этнического казаха из Китая Сайрана Нурданбека (37-10). Корреспондент Vesti.kz рассказал о карьере американского универсала и его жизни.

Для 27-летнего Нурданбека это будет третье противостояние под эгидой американского промоушена. Пока на его счету одна победа решением, а также единственное поражение таким же образом. Поединок с Брауном пройдет 26 июня в Лас-Вегасе (Невада, США). В тот же вечер свои бои проведут казахстанцы Шавкат Рахмонов (15-0) и Сергей Морозов (17-5).

ТиДжей - сокращение от полного имени Трентон Джозеф. Он родился в небольшом городке Пайн-Блафф в штате Арканзас. В ММА дебютировал в 23-летнем возрасте в 2013 году. Причем в первом же бою он проиграл достаточно редким способом, отказавшись выходить на вторую пятиминутку.

Сейчас Браун - это не просто боец UFC, но и обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, детский тренер, профессиональный боксер и отец, воспитывающий сына.

2019 год стал для ТиДжея прорывным. Благодаря серии из трех побед он получил шанс выступить в Претендентской серии Даны Уайта, президента UFC. Боец благополучно прошел через этот тест и получил контракт с промоушеном, победив "ручным треугольником".

За год до этого, в 2018-м, Браун дебютировал на профессиональном ринге. На одном из боксерских турниров в Арканзасе он победил соперника единогласным решением по итогам четырех раундов. Больше по правилам бокса ТиДжей не бился.

В 2020-м он дебютировал в UFC, но проиграл оба поединка. Сначала техническим сабмишеном уступил Джордану Гриффину, а затем единогласным решением Дэнни Чавесу. Поэтому Брауну было очень важно победить Кая Камаку-третьего в мае прошлого года.

В итоге ТиДжей одержал победу раздельным решением, хотя она получилась достаточно спорной. 15 из 15 авторитетных изданий насчитали в этом поединке превосходство его соперника, особенно за счет единственного нокдауна и контроля. Но в итоге споры ни к чему не привели, и Браун наслаждался первой победой в UFC.

В начале 2022-го он должен был встретиться с, но за три дня до турнира соперник выбыл из строя. На замену в срочном порядке вышел, а бой был перенесен в легкую весовую категорию. В конечном итоге ТиДжей победил единогласным решением, и его рекорд в UFC стал равным - 2:2.

Браун отлично демонстрирует свои навыки джиу-джитсу, и девять из 16 побед он одержал сабмишенами. Это должно очень настораживать Нурданбека, который проиграл сдачей шесть боев из десяти. Интересно, что Браун выходит на поединок как с американским флагом, так и с филиппинским. Возможно, что у спортсмена есть филиппинские корни.

Сейчас ТиДжей также тренирует детей в одном из залов своего города, а свободное время уделяет сыну, которого воспитывает в одиночку. Интересно, что со своей бывшей женой и матерью сына боец общается и по-прежнему поздравляет ее с различными праздниками в соцсетях. Им удалось сохранить хорошие отношения, но живет Браун с сыном отдельно.

За всю свою карьеру американский файтер ни разу не бился за пределами США. Что касается Нурданбека, то для него это будет третье выступление в UFC, и вновь оно пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе.

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