 iCjjYTm9n6zlOY9Fo7fXaLa7GFFkwJiTWHSM4LI6
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Полное видео боя Головкин - Мурата
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Казах из UFC получил нового соперника

Казах из UFC получил нового соперника
©instagram.com/shayilan_mma/
Новости спорта MMA UFC

Этнический казах из Китая Сайран Нурданбек узнал соперника по третьему бою в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Sports.ru, им стал американец Тиджей Браун. Ожидается, что поединок состоится в одном карде с боями Сергея Морозова (против бразильца Раулиана Пайвы) и Шавката Рахмонова (против американца Нила Мэгни), 25 июня.

Свой последний бой Нурданбек провел в ноябре прошлого года, когда победил единогласным решением американца Шона Сориано. Эта победа сыграла очень важную роль для Сайрана, который до этого в своем дебюте в UFC уступил австралийцу Джошуа Кулибао.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
UFC Нурданбек Сайран MMA

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 18:14
UFC
Казах из UFC получил нового соперника Казах из UFC получил нового соперника
Сегодня , 17:50
UFC
"Нет уважения к старшим". Российского бойца UFC раскритиковали за поражение в титульном реванше "Нет уважения к старшим". Российского бойца UFC раскритиковали за поражение в титульном реванше
Сегодня , 10:41
UFC
Шавкат Рахмонов может ворваться в топ-10 в UFC. Подробности Шавкат Рахмонов может ворваться в топ-10 в UFC. Подробности
Вчера , 23:17
UFC
Бразильский файтер в двух словах описал бой с казахстанцем в UFC Бразильский файтер в двух словах описал бой с казахстанцем в UFC
Вчера , 21:06
UFC
Рахмонов обратился к своему сопернику из топ-10 UFC Рахмонов обратился к своему сопернику из топ-10 UFC
Вчера , 20:05
UFC
Казахстанец отозвался о своем бое в UFC Казахстанец отозвался о своем бое в UFC
Вчера , 19:07
UFC
Шавкат Рахмонов отреагировал на бой казахстанца в UFC Шавкат Рахмонов отреагировал на бой казахстанца в UFC
Вчера , 18:31
UFC
Казахстанский файтер получил обидчика Жумагулова на следующий бой в UFC Казахстанский файтер получил обидчика Жумагулова на следующий бой в UFC
Вчера , 15:45
UFC
У Рахмонова нашли задатки будущего чемпиона У Рахмонова нашли задатки будущего чемпиона
Вчера , 11:17
UFC
Казахстанские звезды ММА выступят в июне: три боя в UFC, гран-при АСА и титульник в лиге Хабиба Казахстанские звезды ММА выступят в июне: три боя в UFC, гран-при АСА и титульник в лиге Хабиба
Вчера , 10:30
UFC
Требовал уволить из UFC. Что нужно знать о сопернике казахстанца в борьбе за миллион долларов Требовал уволить из UFC. Что нужно знать о сопернике казахстанца в борьбе за миллион долларов
Вчера , 09:58
UFC
В UFC официально подтвердили бой Дамира Исмагулова В UFC официально подтвердили бой Дамира Исмагулова
Вчера , 08:36
UFC
"Сенсация" из UFC объявил о бое с Шавкатом Рахмоновым "Сенсация" из UFC объявил о бое с Шавкатом Рахмоновым
Вчера , 07:52
UFC
Определена дата следующего боя Шавката Рахмонова в UFC Определена дата следующего боя Шавката Рахмонова в UFC
Вчера , 07:30
UFC
Опасный нокаутер и друг Чимаева. Чем известен следующий соперник Исмагулова в UFC Опасный нокаутер и друг Чимаева. Чем известен следующий соперник Исмагулова в UFC
14 апреля, 21:06
UFC
Куат Хамитов обратился к казахстанскому бойцу UFC Куат Хамитов обратился к казахстанскому бойцу UFC
14 апреля, 18:53
UFC
"Будет особая интрига". Названо ключевое преимущество "сенсации" над Рахмоновым "Будет особая интрига". Названо ключевое преимущество "сенсации" над Рахмоновым
14 апреля, 17:40
UFC
В UFC подерутся два бывших соперника Жалгаса Жумагулова В UFC подерутся два бывших соперника Жалгаса Жумагулова
14 апреля, 16:36
UFC
Американский боец раскритиковал главу UFC за поддержку Яна Американский боец раскритиковал главу UFC за поддержку Яна
14 апреля, 15:33
UFC
Дамир Исмагулов получил соперника и дату следующего боя в UFC Дамир Исмагулов получил соперника и дату следующего боя в UFC
14 апреля, 14:28
UFC
Боец UFC из Казахстана отреагировал на досрочную победу Головкина Боец UFC из Казахстана отреагировал на досрочную победу Головкина
14 апреля, 12:46
UFC
Риск смертной казни. Как экс-чемпион UFC попал в тюрьму из-за педофила Риск смертной казни. Как экс-чемпион UFC попал в тюрьму из-за педофила
14 апреля, 09:01
UFC
Станет для него "адом", или почему бой с Рахмоновым - приговор для Нила Мэгни Станет для него "адом", или почему бой с Рахмоновым - приговор для Нила Мэгни
14 апреля, 01:45
UFC
Шавкату Рахмонову подобрали топового соперника в UFC Шавкату Рахмонову подобрали топового соперника в UFC
13 апреля, 18:10
UFC
"Заберу твою душу". Чимаев ответил сопернику после победы в UFC "Заберу твою душу". Чимаев ответил сопернику после победы в UFC
13 апреля, 16:14
UFC
"Шавкат - монстр". Эксперт назвал фаворита в бою Рахмонова с "сенсацией" из UFC "Шавкат - монстр". Эксперт назвал фаворита в бою Рахмонова с "сенсацией" из UFC
13 апреля, 12:45
UFC
Шавкат Рахмонов узнал соперника и дату по следующему бою в UFC Шавкат Рахмонов узнал соперника и дату по следующему бою в UFC
13 апреля, 11:11
UFC
Почему 15-е место в рейтинге UFC - лишь формальность для казахстанца Шавката Рахмонова Почему 15-е место в рейтинге UFC - лишь формальность для казахстанца Шавката Рахмонова
12 апреля, 14:23
UFC
Чимаев взлетел в рейтинге UFC и оторвался от Рахмонова Чимаев взлетел в рейтинге UFC и оторвался от Рахмонова
12 апреля, 12:42
UFC
Ринг-герл года восхитила фанатов горячим фото в купальнике Ринг-герл года восхитила фанатов горячим фото в купальнике

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus