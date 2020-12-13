"Бог войны" удержал титул чемпиона в весе Жумагулова и установил рекорд UFC

Бразилец Дейвесон Фигейредо по прозвищу "Бог войны" провел вничью бой с мексиканцем Брендоном Морено в главном бою турнира UFC 256 в Лас-Вегасе (США) и удержал титул чемпиона в наилегчайшем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок был запланирован на пять раундов, и бойцы провели настоящую рубку. Морено оказал достойное сопротивление чемпиону. При этом в третьем раунде ему стало плохо и пришлось сдерживать рвотные позывы, а с бразильца сняли один балл. И итоге в очень близком бою судьи рассудили на ничью. Пояс же остался у Фигейредо, который провел блестящую концовку, обрушив на соперника ряд мощных ударов.

WHAT A FIGHT! WE ARE NOT WORTHY ???? #UFC256 pic.twitter.com/2HRN9eBhtz — UFC (@ufc) December 13, 2020

Aaaaaaannd STILL!



???? @Daico_Deiveson retains his title in a majority draw. #UFC256 pic.twitter.com/zPJzAPvvFe — UFC (@ufc) December 13, 2020

Напомним, что в со-главном поединке шоу поражение потерпел вернувшийся в октагон Тони Фергюсон. А в основном карде соперника жестко вырубил уроженец Казахстана Рафаэль Физиев. Этот турнир стал последним номерным в UFC в этом году.

Отметим, что Фигейредо установил в этом бою чемпионский рекорд UFC. Он провел второй поединок за три недели - ранее ни один чемпион лучшей лиги мира не проводил два боя подряд за такой короткий промежуток времени. Прежний рекорд принадлежал экс-звезде промоушена Ронде Роузи (12-2), у которой было две защиты титула в течение 56 дней.

В наилегчайшем весе в UFC выступает казахстанский файтер Жалгас Жумагулов, следующий бой которого был перенесен на 23 января. .