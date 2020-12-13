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Видео боя, или как уроженец Казахстана нокаутировал бразильца на турнире UFC

В со-главном событии состоится возвращение Тони Фергюсона.

Видео боя, или как уроженец Казахстана нокаутировал бразильца на турнире UFC
Рафаэль Физиев. Кадр из видео
Новости спорта Смешанные UFC
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Предлагаем вашему вниманию видео победного боя кыргызского бойца Рафаэля "Атамана" Физиева, являющегося уроженцем Казахстана, на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он встречался с бразильцем Ренато Мойкано и мощно нокаутировал его уже в первом раунде.

В со-главном событии этого турнира состоится возвращение американца Тони Фергюсона, который в мае проиграл Джастину Гэтжи. Его соперником станет бразилец Чарльз Оливейра.

Возвращение Фергюсона, поединок уроженца Казахстана и чемпионский бой в весе Жумагулова. Что смотреть на этих выходных в UFC?

 

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Метки:
UFC Физиев Рафаэль

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