Боец UFC Шавкат Рахмонов выбрал себе команду в Казахстане

В октябре он дебютировал в промоушене с досрочной победы.

Шавкат Рахмонов (справа). Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 11:00

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов, выступающий в UFC, подписал контракт с ММА-командой DAR TEAM. О начале сотрудничества объявили обе стороны в Instagram.

Рахмонов в октябре успешно дебютировал в UFC. Казахстанец одержал досрочную победу над бразильцем Алексом Оливейрой уже в первом раунде.

Напомним, что первым профессиональным атлетом в составе казахстанской команды стал Дамир Исмагулов, который дебютировал в UFC в декабре 2018 года и успел провести за это время три боя и во всех одержал победы.

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Сегодня 11:00
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