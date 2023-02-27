Боец казахстанского менеджера из UFC назвал сроки возвращения после тяжелой травмы

Российский боец Мовсар Евлоев (16-0), менеджером которого является казахстанец Саят Абдрахманов, заявил о готовности провести следующий поединок через десять недель, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее бойцу прооперировали колено. Осенью прошлого года врачи диагностировали полный разрыв обеих крестообразных связок.

"Только вернулся к полноценным тренировкам после операции. Готов разгромить кого угодно через 10 недель", - написал он в социальных сетях.

Отметим, что из-за травмы Евлоев отказался от боя с американцем Брайсом Митчеллом, который должен был пройти в ноябре на турнире UFC Fight Night.

В своем последнем бою Евлоев одолел Дэна Иге. 28‑летний россиянин является непобежденным бойцом ММА, одержавшим 16 побед в 16 боях.