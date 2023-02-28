Еще ближе к Чимаеву: Шавкат Рахмонов поднялся в рейтинге UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (16-0) поднялся в рейтинге полусреднего веса UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец улучшил свое положение на одну позицию и теперь наряду с Висенте Луке занимает девятую строчку.

Лидером рейтинга в этом дивизионе является Камару Усман, Колби Ковнгтон располагается на втором месте, а Хамзат Чимаев - на третьем. Чемпионом полусреднего веса является Леон Эдвардс.

Отметим, что ближайший соперник Рахмонова Джефф Нил занимает седьмое место.

Напомним, что Рахмонов и Нил проведут бой в рамках турнира UFC 285 в Лас-Вегасе. Номероной ивент состоится 5 марта по казахстанскому времени.

Поединок Рахмонова и Нила пройдет в главном карде турнира, и станет третьим главным событием шоу. В соглавном поединке представительница Кыргызстана Валентина Шевченко проведет бой с мексиканкой Алексой Грассо. Главным событием шоу станет бой за вакантный титул чемпиона организации в тяжелом весе между американцем Джоном Джонсом и французом Сирилом Ганом.

Опубликован полный кард турнира UFC 285 с участием Шавката Рахмонова