Асу Алмабаев восхитил непобежденного бойца UFC

Непобежденный британо-дагестанский боец UFC Мухаммад Мокаев отреагировал на победный дебют казахстанца Асу Алмабаева в промоушене, сообщают Vesti.kz.
Напомним, Алмабаев выступил на турнире UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США), где победил сабмишном во втором раунде американца Оди Осборна.
Стал известен гонорар Асу Алмабаева за дебютный бой в UFC
"Отличная работа, Асу! Мои поздравления, Казахстан!", - написал Мокаев в твиттере.
Great job Asu! Congratulations Kazakhstan 🇰🇿🎉 #UFCNashville— Muhammad Mokaev (@muhammadmokaev) August 5, 2023
Асу Алмабаев одержал 18-ю победу в 20 боях в смешанных единоборствах (ММА).
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