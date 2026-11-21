Сегодня, 21 ноября, свой казахстанская звезда из UFC Асу Алмабаев (24-3) проведёт очередной бой в лучшей лиге мира. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции его выступления.

Поединок против японца Киоджи Хоригучи пройдёт вторым в очереди в главном карде турнира UFC в Дохе (Катар).

Топовые файтеры наилегчайшего дивизиона зайдут в октагон ориентировочно в 23:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире бой можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports 2, а также на UFC Fight Pass

Ранее эксперт из Казахстана объяснил, почему Алмабаев не является фаворитом боя с Хоригучи.

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