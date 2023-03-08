Американский боец UFC отреагировал на бой с Жалгасом Жумагуловым

Американский боец смешанных единоборств Нейт Манесс (14-3) отреагировал на назначенный в UFC поединок против казахстанца Жалгаса Жумагулова (14-8), сообщают Vesti.kz.

"Снова в деле 6 мая на турнире UFC 288 в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Встречаемся с Жалгасом Жумагуловым. Первый раз деремся на PPV перед фанатами на арене. Возьмем свое", - написал Манесс в твиттере.

Отметим, что Манесс начал карьеру в UFC с трех побед, после чего два поединка проиграл - Умару Нурмагомедову и Тагиру Уланбекову.

Жумагулов же в шести боях в UFC одержал лишь одну победу и потерпел пять поражений. Для Жалгаса это будет последний бой по контракту с UFC.