Американский боец UFC отреагировал на бой с Жалгасом Жумагуловым

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 08:02
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Американский боец смешанных единоборств Нейт Манесс (14-3) отреагировал на назначенный в UFC поединок против казахстанца Жалгаса Жумагулова (14-8), сообщают Vesti.kz.

"Снова в деле 6 мая на турнире UFC 288 в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Встречаемся с Жалгасом Жумагуловым. Первый раз деремся на PPV перед фанатами на арене. Возьмем свое", - написал Манесс в твиттере.

Отметим, что Манесс начал карьеру в UFC с трех побед, после чего два поединка проиграл - Умару Нурмагомедову и Тагиру Уланбекову.

Жумагулов же в шести боях в UFC одержал лишь одну победу и потерпел пять поражений. Для Жалгаса это будет последний бой по контракту с UFC.

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Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC
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