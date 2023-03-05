Американский боец сделал заявление после поражения от Рахмонова

Американский боец Джефф Нил (15-7) сделал публикацию в соцсетях после поражения от Шавката Рахмонова (17-0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой прошел на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе. Рахмонов победил американца удушающим приемом в третьем раунде.

"Чувак, я люблю свою работу! Рад, что вам понравилось! Я вернусь", - написал Нил в своем Twitter.

Отметим, что их противостояние было признано лучшим поединком UFC 285, за что им причитается бонус в 50 тысяч долларов. Однако Рахмонов получит все 100 000 долларов, так как Нил не сделал вес.

Итого, Рахмонов за пятый бой в UFC заработал 191 500 долларов (82,5 миллиона тенге).

Добавим, что для Номада это 17-я победа в 17 поединках за карьеру в ММА. Все свои бои Рахмонов завершил досрочно, в том числе пять в UFC. Также казахстанец стал первым бойцом, которому удалось финишировать Нила в UFC.