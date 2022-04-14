Американский боец раскритиковал главу UFC за поддержку Яна

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг раскритиковал главу промоушена Дана Уайта за поддержку россиянина Петра Яна, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой прошел 10 апреля в рамках турнира UFC 273 и завершился победой американца, защитившего титул чемпиона UFC в легчайшем весе раздельным решением судей. После боя Ян заявил, что судьи "украли" у него победу и потребовал еще один реванш, а Уайт раскритиковал судейство, отдав победу Яну.



"Дана Уайт всегда будет поливать грязью мое имя. Думаю, Яна так высоко оценили, что всех шокировало, что с ним сделал грэпплер. Особенно после первого боя - Уайт, вероятно, думал, что у меня тоже не было ни единого шанса выиграть этот бой. Хреново быть им прямо сейчас: возможно, он действительно был заинтересован в том, чтобы Ян выиграл этот бой, а я вмешался в их планы", - приводит слова Стерлинга Р-Спорт со ссылкой на bjpenn.com.

"У нас всегда были хорошие беседы, но когда дело доходит до боев, Уайту не нравятся такие грэпплеры, если только вы не Хабиб Нурмагомедов", - добавил американец.

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