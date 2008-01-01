Агапова, Рахмонов, Чимаев и другие. Видео самых ярких дебютов года в UFC

Димаш Тулегенов

В текущем году промоушен UFC провел много увлекательных турниров в нескольких локациях. Были сложности и перерывы, но узнаваемость бренда только увеличилась. Особую роль сыграли и новички лиги. Корреспондент Vesti.kz собрал топ-10 лучших дебютов в UFC в 2020 году.



Этот год для организации стал особенным. В то время, когда почти весь спорт остановился из-за коронавируса, именно ей удалось вернуть бойцов в клетку. Большую роль в этом сыграл президент промоушена Дана Уайт, который арендовал для безопасного проведения турниров целый остров в Абу-Даби (ОАЭ).

Из-за постоянных тестирований на коронавирус и сложной эпидемиологической обстановки в целом многие поединки срывались во время завершающей стадии подготовки. Этим и объясняется большое количество дебютантов UFC в этом году, многие из которых выходили на замену в самый последний момент. Но, как показывает практика, замена - не значит "жалкое подобие". Многие из новичков лучшей лиги мира заявили о себе в промоушене очень громко. Пройдемся по списку:



10. Джордан Лавитт (США, 8-0)



25-летний непобежденный легковес начал свой путь в UFC с победой нокаутом, но далеко не самым обычным. На 22-й секунде поединка он отправил соперника спать слэмом.



