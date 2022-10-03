53-летний президент UFC показал физическую форму и восхитил фанатов ММА

Президент крупнейшей в мире бойцовской лиги UFC Дана Уайт показал свою физическую форму, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Функционеру 53 года, а его "физика" в этом возрасте многих пользователей соцсетей восхитила:

Уайт родился в Манчестере (Коннектикут), однако его детство прошло в Лас-Вегасе, Техасе и Леванте. Дана получал образование в одном из колледжей Бостона, однако не доучился, подавшись в инструкторы по аэробике и боксу. Впоследствии начал работать менеджером бойцов ММА, в этом качестве он узнал, что Semaphore Entertainment Group, материнская компания UFC, ищет покупателя UFC. Уайт связался с другом детства Лоренцо Фертиттой, менеджером сети казино Station Casinos и бывшим комиссионером Атлетической комиссии штата Невада. Через месяц Лоренцо и его старший брат Фрэнк владели UFC, назначив Уайта президентом промоушена, коим он до сих пор является.