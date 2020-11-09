Оспанов уже в UFC? Конец года для казахстанских бойцов может получиться ударным

Казахстанский полулегковес Арман Оспанов (10-3) в скором времени может объявить о подписании контракта с лучшим промоушеном мира - UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На прошлой неделе спортсмен прилетел в Лас-Вегас (США). Судя по фотографиям в социальных сетях, Оспанов находился в Институте подготовки бойцов этой известнейшей организации (UFC Performance Institute). Вероятнее всего, Арман продолжал переговоры с лигой, о подписании контракта с которой разговоры шли еще летом этого года.
Если эта информации подтвердится в ближайшее время, то стоит ожидать незамедлительного дебюта казахстанца в UFC. С учетом того, что через две недели состоится бой Жалгаса Жумагулова, а также ждет своей даты для дебютного поединка Сергей Морозов, - концовка года казахстанским любителям ММА очень понравится.
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