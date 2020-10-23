Морозов выступит уже в ноябре? Разбираем возможные даты для дебюта казахстанца в UFC

Казахстанский легковес Сергей Морозов (16-4) находится в ожидании своего дебюта в UFC. Первый бой под эгидой организации должен был состояться 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ), однако поединок пришлось отложить. Корреспондент Vesti.kz рассмотрел возможные даты поединка Морозова в лучшем промоушене мира.
В предварительном карде номерного турнира UFC 254, который состоялся на Бойцовском острове в Абу-Даби, должны были дебютировать чемпион лиги М-1 Морозов и лучший файтер промоушена GFC Умар Нурмагомедов (12-0), являющийся двоюродным братом легендарного легковеса Хабиба. За шесть дней до боя россиянин был госпитализирован в Дубае из-за гриппа и высокой температуры. Поединок сорвался.
Несколько дней назад в соцсетях Морозов выложил совместное видео с Жалгасом Жумагуловым (13-4), в котором сказал, что они собираются "вместе газовать в США". Эту фразу можно рассматривать как прямой намек на то, что Сергей дебютирует на турнире UFC Fight Night 184, который состоится в ночь с 28 на 29 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Именно на том турнире будет проводить свой второй бой в UFC Жумагулов, которому предстоит схватка с "Принцем" из Сирии. С другой стороны, это могло означать, что бой вскоре состоится, но не факт, что именно на турнире с Жумагуловым.
Следом будет турнир UFC 255, где пройдут сразу два титульных поединка. В женском наилегчайшем весе пояс оспорят действующая чемпионка Валентина Шевченко (19-3) и Дженнифер Майя (18-6-1). В главном бою вечера сразятся представители наилегчайшего веса Дейвесон Фигейредо (19-1) и Алекс Перес (24-5). До турнира также довольно немного времени - осталось всего 18 дней, поэтому, скорее всего, Морозов не выступит и там. Более того, информации по сопернику Сергея все еще нет.
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