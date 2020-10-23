Морозов выступит уже в ноябре? Разбираем возможные даты для дебюта казахстанца в UFC

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
UFC
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Морозов выступит уже в ноябре? Разбираем возможные даты для дебюта казахстанца в UFC

Найден идеальный вариант для всех фанатов.

Морозов выступит уже в ноябре? Разбираем возможные даты для дебюта казахстанца в UFC
Сергей Морозов. Фото: mmajunkie.com©️
Новости спорта Смешанные UFC
0

Казахстанский легковес Сергей Морозов (16-4) находится в ожидании своего дебюта в UFC. Первый бой под эгидой организации должен был состояться 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ), однако поединок пришлось отложить. Корреспондент Vesti.kz рассмотрел возможные даты поединка Морозова в лучшем промоушене мира.

В предварительном карде номерного турнира UFC 254, который состоялся на Бойцовском острове в Абу-Даби, должны были дебютировать чемпион лиги М-1 Морозов и лучший файтер промоушена GFC Умар Нурмагомедов (12-0), являющийся двоюродным братом легендарного легковеса Хабиба. За шесть дней до боя россиянин был госпитализирован в Дубае из-за гриппа и высокой температуры. Поединок сорвался.


Впрочем, Морозов не унывал, поддержал своего оппонента, а затем надеялся, что матчмейкеры найдут альтернативу Нурмагомедову, либо же на то, что он сам выйдет на замену одному из тех бойцов, кто "слетит" с поединка в последний момент. Верил Сергей до последнего, даже выходил на официальное взвешивание за день до турнира. Но дебютировать на турнире Хабиба и Джастина Гэтжи Морозову было не суждено.

Несколько дней назад в соцсетях Морозов выложил совместное видео с Жалгасом Жумагуловым (13-4), в котором сказал, что они собираются "вместе газовать в США". Эту фразу можно рассматривать как прямой намек на то, что Сергей дебютирует на турнире UFC Fight Night 184, который состоится в ночь с 28 на 29 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Именно на том турнире будет проводить свой второй бой в UFC Жумагулов, которому предстоит схватка с "Принцем" из Сирии. С другой стороны, это могло означать, что бой вскоре состоится, но не факт, что именно на турнире с Жумагуловым.

Но кажется, что эту цитату логичнее воспринимать в буквальном смысле. Дело в том, что бой пройдет на другом конце света, просто приехать и выйти в клетку спустя несколько дней никто не рискнет. С учетом перелета и акклиматизации, подготовка к турниру должна проходить порядка двух недель. Значит, дебюта Морозова, находящегося в отличной форме после более чем интенсивной подготовки, на UFC Fight Night 183 ждать не стоит. Это событие, которое состоится в ночь с 14 на 15 ноября, возглавит бой легковесов - россиянина Ислама Махачева (18-1) и бразильца Рафаэля Дос Аньоса (29-13). Первого недавно "короновал" Хабиб.

Следом будет турнир UFC 255, где пройдут сразу два титульных поединка. В женском наилегчайшем весе пояс оспорят действующая чемпионка Валентина Шевченко (19-3) и Дженнифер Майя (18-6-1). В главном бою вечера сразятся представители наилегчайшего веса Дейвесон Фигейредо (19-1) и Алекс Перес (24-5). До турнира также довольно немного времени - осталось всего 18 дней, поэтому, скорее всего, Морозов не выступит и там. Более того, информации по сопернику Сергея все еще нет.

А вот провести бой через три недели - вполне реально. На турнире UFC Fight Night 184 еще не полностью заполнен кард, есть хорошая возможность для дебюта. Как мы поняли с турнира UFC 254, матчмейкеры организации не прочь ставить бои сразу двух казахстанцев на одно событие, возможно, таким образом они пытаются привлечь большее количество казахстанских фанатов и зрителей. Кто бы что ни говорил, в плане маркетинга UFC даст фору любой бойцовской организации.

Сейчас болельщикам остается лишь ждать официального анонса от промоушена либо от самого Морозова. Но уже создается впечатление, что со второй попытки UFC удастся провести первый турнир в истории, на котором выступят сразу два бойца из Казахстана.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
MMA UFC Морозов Сергей Жумагулов Жалгас Нурмагомедов Хабиб Казахстан Актобе

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
19:39
Единоборства

Морозов выступит уже в ноябре? Разбираем возможные даты для дебюта казахстанца в UFC
2 ноября
23:07
Единоборства

"Скоро будем вместе газовать в Америке!". Казахстанские бойцы UFC анонсировали громкие новости
2 ноября
19:52
Единоборства

Охота на Ковбоев. Кто станет следующим соперником Шавката Рахмонова в UFC?
2 ноября
14:42
Единоборства

Нурмагомедов назвал имя нового короля UFC
2 ноября
13:23
Единоборства

МакГрегор назвал самого сильного бойца из числа своих бывших соперников
2 ноября
09:00
Единоборства

Глава UFC назвал величайшего бойца в истории
1 ноября
14:16
Единоборства

"Он больше никогда не должен драться". Президент UFC - о 45-летнем легендарном экс-чемпионе
1 ноября
12:38
Единоборства

МакГрегор призвал 45-летнего легендарного экс-чемпиона UFC не завершать карьеру
1 ноября
10:58
Единоборства

Президент UFC сделал заявление о возобновлении карьеры Хабибом
1 ноября
09:16
Единоборства

45-летний легендарный экс-чемпион UFC проиграл седьмой бой из последних девяти перед завершением карьеры
31 октября
20:16
Единоборства

Конор МакГрегор объявил о своем возвращении в легкий дивизион
30 октября
11:01
Единоборства

Хабиб вернется и одержит 30 победу - глава UFC
29 октября
09:48
Единоборства

"Его будет тяжело вернуть деньгами или пиаром". Казахский боец UFC из России Исмагулов высказался об уходе Хабиба
28 октября
16:43
Единоборства

Красотка из UFC показала откровенное фото в купальнике
28 октября
11:44
Единоборства

"Это чушь номер один". Экс-чемпион UFC возмутился лидерством Хабиба в рейтинге Pound for Pound
28 октября
09:52
Единоборства

Жалгас Жумагулов отреагировал на первое место Хабиба в рейтинге Pound for Pound
28 октября
09:00
Новости сайта

Хабиб - лучший, откровения голкипера "Барыса", точка в вопросе с пенальти на Зайнутдинове. Главное к утру
28 октября
08:36
Единоборства

Шавката Рахмонова поздравили в самолете с победным дебютом в UFC
27 октября
23:10
Единоборства

Хабиб возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории
27 октября
20:39
Единоборства

Огонь, буря и капкан. Казахстанские бойцы покоряют UFC и не только
27 октября
16:43
Единоборства

А Головкин есть? Хабиб назвал свой список лучших боксеров мира
27 октября
10:27
Единоборства

Международная федерация ММА отреагировала на досрочную победу Рахмонова в дебютном бою в UFC
27 октября
09:31
Единоборства

Хороший дебют, проблема у соперника, новые бойцы из Казахстана. Российский журналист-инсайдер - о старте Рахмонова в UFC
27 октября
08:20
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов установил рекорд UFC
27 октября
07:46
Новости сайта

Победы "Кайрата" и "Астаны", третье подряд поражение "Барыса" и переход форварда из НХЛ. Главное к утру
26 октября
19:00
Единоборства

"Он был не в своей тарелке". Британский эксперт высказался о дебюте Рахмонова в UFC
26 октября
17:14
Единоборства

"Скоро увидимся, тупица". Фергюсон оскорбил Хабиба
26 октября
15:28
Единоборства

ESPN восхитился казахстанцем Рахмоновым после досрочной победы в дебютном бою в UFC
25 октября
20:45
Единоборства

Объявлен гонорар казахстанца Шавката Рахмонова за досрочную победу в дебютном бою в UFC
25 октября
20:20
Единоборства

Стало известно, сколько заработал Хабиб за бой с Гэтжи
16 июля
16:56
Единоборства

Лучшие моменты турнира UFC Fight Night
14 июля
15:23
Единоборства

Официальное промо от UFC к трилогии Стипе Миочич - Даниэль Кормье
12 июля
15:30
Единоборства

Фото с дебютного боя казахстанца Жалгаса Жумагулова в UFC
14 июня
20:35
Единоборства

Фото с дебютного боя казахстанки Марии Агаповой в UFC
2 июня
16:55
Единоборства

Интервью казахстанского менеджера UFC Саята Абдрахманова
31 мая
16:46
Единоборства

Лучшие моменты боев турнира UFC on ESPN 9
29 мая
20:34
Единоборства

Видео всех досрочных побед Тайрона Вудли в UFС
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика