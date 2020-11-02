Нурмагомедов назвал имя нового короля UFC

Чемпион UFC
в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов
предсказал, что легковес Ислам Махачев
, который входит в его команду, в скором времени станет обладателем соответствующего пояса, сообщает "Чемпионат"
.
"Следующий король легкого веса", - написал Нурмагомедов в комментариях под постом в официальном Instagram UFC о следующем бое Махачева.
14 ноября российский боец сразится с Рафаэлем дос Аньосом, этот поединок возглавит кард турнира в Лас-Вегасе. На счету Ислама 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий прием "треугольник". После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушел его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора МакГрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне