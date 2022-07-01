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Новости спорта MMA UFC

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15-0 и чемпионский опыт. Что известно о кандидате на попадание в UFC из Казахстана

15-0 и чемпионский опыт. Что известно о кандидате на попадание в UFC из Казахстана
©Octagon League

27-летний боец наилегчайшего веса Азат Максум (15-0) - один из реальных кандидатов на попадание в UFC среди казахстанских файтеров. У него невероятный рекорд без поражений, чемпионский бэкграунд и опыт выступлений в крупной лиге. Корреспондент Vesti.kz - о том, чем известен этот спортсмен. 

Несколько дней назад известный ММА-менеджер Саят Абдрахманов в интервью рассказал о несостоявшемся дебюте Максума в UFC. Но в итоге планы были нарушены из-за сломанной руки непобежденного спортсмена и длительного восстановления.

Об амбициях и перспективах Азата, являющегося мастером спорта по жекпе-жек, джиу-джитсу и вольной борьбе, мы писали еще полгода назад, когда оценили вероятность казахстанца дойти до уровня UFC. Но вряд ли кто-то ожидал, что это может произойти уже в 2022 году.

Бои в Европе и билет в UFC. О перспективах непобежденного казахстанца в новом году

Но теперь от домыслов и предположений можно переходить к конкретике. Если о вероятном дебюте открыто сказал сам Саят, то значит, дела Максума гораздо ближе к UFC, чем мы ожидали.

На счету Азата 15 побед в 15 выступлениях. В UFC лишь у считанных спортсменов есть такая статистика. В 11 случаях он побеждал досрочно - пять нокаутов и шесть сабмишенов. Этот боец сделал себе имя на турнирах лиги Zhekpe Zhek и в промоушене Octagon, где он стал чемпионом дивизиона.

В первых семи из восьми боев Максум бился исключительно с дебютантами, но при этом выступал в разных лигах - Zhekpe Zhek, AFCA, Triumph Fights, Asian Warriors и Octagon. Рекорд до 10-0 он довел исключительно в противостояниях с другими казахстанцами, и лишь в пяти последних боях он дрался с иностранными соперниками.

В сентябре 2019-го он стал чемпионом лиги Octagon, впервые встретившись с соперником, имевшим на тот момент положительный рекорд. Это был ранее не побежденный казахстанец Алтынбек Магазов. Его Максум поймал на удушающий прием в середине второго раунда.

В последних пяти поединках он по два раза бился с представителями Кыргызстана и Бразилии, и один раз - с соперником из Франции. Лишь в одном бою все дошло до решения судей, а в остальных случаях Азат побеждал досрочно.

Единственный бой за границей он провел в марте прошлого года, когда в Бахрейне дебютировал в известном промоушене Brave CF. В тот вечер Максум техническим нокаутом в третьем раунде победил француза Мишеля Алжаружа. Всего под эгидой лиги Brave Азат провел два поединка, и в обоих победил нокаутом.

Громких имен в соперниках у Максума еще не было. Но с теми бойцами, с которыми встречался лицом к лицу, он хладнокровно разбирался. Рекорд 15-0 случайным быть не может, поэтому остается порадоваться за казахстанца, ведь в скором времени он действительно может громко заявить о себе уже в UFC.

Напомним, что в настоящее время Казахстан в промоушене представляют пять файтеров, а в весе Максума выступает Жалгас Жумагулов (14-7).

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Метки:
MMA UFC Максум Азат Казахстан Абдрахманов Саят Жумагулов Жалгас Актобе

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