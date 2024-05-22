Золотой дубль "Байера" или первый трофей "Аталанты": что нас ждет в финале Лиги Европы?

В ночь с 22 на 23 мая в Дублине состоится финал Лиги Европы. За обладание вторым по значимости трофеем в европейском клубном футболе поспорят леверкузенский "Байер" и итальянская "Аталанта". О финалистах, их сезоне в национальных первенствах и пути команд до "Дублин Арены" - в материале Vesti.kz.

Неверлузен

"Байер" под управлением Хаби Алонсо проводит самый удачный свой сезон за все время своего существования – клуб впервые в своей истории выиграл Бундеслигу, причем не потерпев ни одного поражения (!) по ходу турнира. Леверкузенцы набрали 90 очков (с 28 победами при шести ничьих) и на 17 баллов опередили прошлогоднего чемпиона -"Баварию", тем самым прервав 11-летнюю гегемонию мюнхенцев.

Более того, "Байер" пробился в финал Кубка Германии, который состоится 25 мая. Таким образом, клуб из Леверкузена может сделать и требл.

Истоки столь сверхудачного сезона "Байера" кроются в решении руководства клуба - в начале предыдущего сезона пригласить на тренерский мостик Хаби Алонсо. 5 октября 2022 года испанец принял команду, которая на тот момент занимала предпоследнее место в Бундеслиги, одержав лишь одну победу в восьми стартовых матчах.

Под руководством Алонсо леверкузенцы сумели совершить значительный рывок и завершить сезон на шестом месте. Кроме того, "Байер" добрался до полуфинала Лиги Европы, где по сумме двух матчей уступил итальянской "Роме".

В этом сезоне Лиги Европы "Байер" выиграл группу, не потеряв ни одного очка, а в полуфинале взял реванш у "Ромы" (2:2,2:0) за прошлогоднее поражение.

Вообще, клуб из Леверкузена в этом сезоне не потерпел ни одного поражения ни на одном из турниров! Это европейский рекорд. Если чемпион Германии выиграет Лигу Европы, то он сможет сделать "золотой дубль", выиграв и еврокубок и национальный чемпионат. Также победив в финалах Лиги Европы и Кубка Германии "Байер" может закончить сезон без единого поражения во всех турнирах. Это будет непревзойденным достижением на все времена! Разве что амстердамский "Аякс" в легендарном сезоне-1994/95 выиграл без поражений Лигу чемпионов и Эредивизию. Но амстердамцы проиграли в Кубке страны, а "Байер" может в нем одержать победу!

Последняя надежда на трофей

В финале непобедимый "Байер" ожидает последнее в Европе препятствие в лице еще одного итальянского клуба – "Аталанты". Для пятой команды Италии важность предстоящей игры тоже невозможно переоценить. Провинциальный, по сути, клуб на европейской арене не завоевывал ни одного трофея, более того – впервые вышел в финал еврокубка, хотя у "Аталанты" и были громкие победы даже в Лиге чемпионов. Впрочем, и в Италии за все время своего существования "бергамаски" брали только один раз Кубок страны, в далеком 1963 году. При этом целых пять раз клуб выходил в финал Кубка, в том числе и в этом сезоне: 16 мая "Аталанта" проиграла "Ювентусу". Так что финал Лиги Европы – последняя надежда итальянского клуба на трофей.

В Серии А клуб из Бергамо за один тур до финиша идет на пятом месте, на котором финишировал в прошлом сезоне. Подкупающая стабильность! Впрочем, "Аталанта" сохраняет шансы даже на третье место - уступая "Болонье" и "Ювентусу" два очка, бергамаски" имеют матч в запасе.

Уже на протяжении восьми лет клуб тренирует Джан Пьеро Гасперини. До этого специалист достилал успеха со скромным "Дженоа" (5-е место в Серии А в сезоне-2009/10 и выход в ЛЧ), а первом же сезоне с "Аталантой" добился четвертого места, что стало лучшим результатом в истории клуба.

Следующий сезон сложился для команды менее удачно, но тем не менее она вновь сумела пробиться в Лигу Европы. Особенно успешным стал сезон-2018/2019, по итогам которого "Аталанта" впервые в истории стала бронзовым призером Серии А и квалифицировалась в Лигу чемпионов, а также дошла до финала Кубка Италии. Через год клуб из Бергамо вновь взошел на подиум Серии А, а также ярко дебютировал в Лиге чемпионов, где сенсационно пробился в четвертьфинал

Групповой этап в ЛЕ этого сезона "Аталанта" закончила на первом месте в группе D, одержав четыре победы при двух ничьих. На стадии плей-офф итальянцы выбили "Спортинг", "Ливерпуль" и "Олимпик".

Взять реванш и войти в историю

Лучшим бомбардиром Лиги Европы в составе "Аталанты" является Джанлука Скамакка - забил шесть голов на турнире. Лидеры "Байера" Патрик Шик и Алехандро Гримальдо имеют в своем активе по пять голов, а Флориан Вирц отличился четыре раза.

В преддверии финала напрашивается главный вопрос: сможет ли "Аталанта" остановить непобедимый "Байер", или клуб из Леверкузена войдет в историю, как не проигравший ни одного матча в сезоне во всех турнирах?

Соперники уже играли друг с другом, как раз в Лиге Европы, двумя годами ранее. Это было на стадии 1/8 финала. Итальянский клуб вышел тогда победителем с общим счетом 4:2, одержав победы в обеих встречах.

В финале Лиги Европы команды сыграют практически в оптимальных составах. Разве что у "Аталанты" может напрягать отсутствие опытного опорного полузащитника Мартена де Рона, из-за полученной недавно травмы колена. Впрочем, из-за частой травмированности большую часть сезона Гасперини вполне обходился без игрока национальной сборной Голландии.