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Реклама Новости спорта Футбол Лига чемпионов Сегодня 15:40 Комментарии Казахстан в еврокубках: где какие клубы сыграют и с какого раунда ©uefa.com Стало известно, с каких раундов в еврокубках возьмут старт казахстанские клубы, сообщают Vesti.kz. Так, чемпион страны – "Ордабасы" дебютирует в Лиге чемпионов с первого квалификационного раунда. Шымкентский клуб будет в числе "несеянных". Обладатель Кубка Казахстана - костанайский "Тобол" начнет с первого квалификационного раунда Лиги Европы и будет "сеянной" командой. Бронзовый призер КПЛ – "Актобе" также возьмет старт с первого квалификационного раунда Лиги конференций, но будет "несеянным". А серебряный призер – "Астана" стартует со второго квалификационного раунда Лиги конференций и будет в числе "сеянных". С кем сыграет "Ордабасы" в ЛЧ? Выделили 5 худших и лучших вариантов жребия Поделиться в соц. сетях:













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