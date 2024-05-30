Казахстан в еврокубках: где какие клубы сыграют и с какого раунда

Стало известно, с каких раундов в еврокубках возьмут старт казахстанские клубы, сообщают Vesti.kz.
Так, чемпион страны – "Ордабасы" дебютирует в Лиге чемпионов с первого квалификационного раунда. Шымкентский клуб будет в числе "несеянных".
Обладатель Кубка Казахстана - костанайский "Тобол" начнет с первого квалификационного раунда Лиги Европы и будет "сеянной" командой.
Бронзовый призер КПЛ – "Актобе" также возьмет старт с первого квалификационного раунда Лиги конференций, но будет "несеянным".
А серебряный призер – "Астана" стартует со второго квалификационного раунда Лиги конференций и будет в числе "сеянных".
С кем сыграет "Ордабасы" в ЛЧ? Выделили 5 худших и лучших вариантов жребия
Загрузка матч-центра...
Реклама