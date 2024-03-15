"Милан" добился исторического результата

Итальянский "Милан" подтвердил статус одного из фаворитов Лиги Европы, без всяких проблем обыграв в 1/8 финала чешскую "Славию" по итогам двухматчевого противостояния, передают Vesti.kz.

Оба матча завершились в пользу миланцев (4:2, 3:1).

Гранд из Италии впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Ранее ему не удавалось продвинуться так высоко в турнире.

Однако стоит отметить, что речь идет лишь о периоде выступлений после 2009 года. Ведь тогда, вторым по значимости турниром, был Кубок УЕФА, который кардинально отличался. К слову, в нем "Милан" выходил в четвертьфинал пять раз, в последний раз это было в сезоне-2001/2002.

Помимо "Милана" в четвертьфинал турнира вышли "Аталанта", "Байер", "Бенфика", "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Марсель" и "Рома".

Жеребьевка матчей 1/4 финала Лиги Европы пройдет 15 марта в швейцарском Ньоне.