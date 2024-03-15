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Хаби Алонсо выбрал фаворита Лиги Европы. Это не "Байер"

Хаби Алонсо выбрал фаворита Лиги Европы. Это не "Байер"
©twitter.com/bayer04

Главный тренер немецкого "Байера" Хаби Алонсо назвал фаворита Лиги Европы, сообщают Vesti.kz. По мнению испанского специалиста таковым является английский "Ливерпуль".

"Для меня все ясно, я действительно считаю "Ливерпуль" фаворитом на победу в Лиге Европы", - приводит слова Алонсо журналист Фабрицио Романо.

Напомним, "Ливерпуль" в 1/4 финала сыграет с итальянской "Аталантой", а "Байер" сразится с английским "Вест Хэмом".

Добавим, что Алонсо в бытность игроком выступал за "Ливерпуль" в сезонах 2004-2009, выиграв с английским клубом Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии.

Итальянское дерби и испытание "Ливерпуля": определились пары 1/4 финала Лиги Европы

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Метки:
Ливерпуль Байер Лига Европы

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