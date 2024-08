Зайнутдинов - в Лиге Европы. Какие соперники достались "Бешикташу"

"Бешикташ", за который выступает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, пробился в основную сетку Лиги Европы-2024/25, передают Vesti.kz.

Сегодня, 30 августа, в Монако прошла жеребьевка общего этапа. По ее итогам "Бешикташ" сыграет с "Айнтрахтом", "Аяксом", "Маккаби" (Тель-Авив), "Лионом", "Мальме", "Буде-Глимтом", "Алтетиком" (Бильбао) и "Твенте".

