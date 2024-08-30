Зайнутдинов - в Лиге Европы. Какие соперники достались "Бешикташу"

"Бешикташ", за который выступает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, пробился в основную сетку Лиги Европы-2024/25, передают Vesti.kz.

Сегодня, 30 августа, в Монако прошла жеребьевка общего этапа. По ее итогам "Бешикташ" сыграет с "Айнтрахтом", "Аяксом", "Маккаби" (Тель-Авив), "Лионом", "Мальме", "Буде-Глимтом", "Алтетиком" (Бильбао) и "Твенте".

✅ Home and away opponents for Pot 4 teams 🏡✈️#UELdraw pic.twitter.com/jL6rKGsSGT — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2024

С этого сезона изменился формат Лиги Европы. Отныне не будет группового этапа. Каждая команда (всего их 36 на общем этапе) встретится с восемью разными соперниками (четыре раза дома, четыре раза на выезде). Восемь лучших клубов выйдут напрямую в 1/8 финала, а занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.

Матчи общего этапа пройдут с 25 сентября 2024 года по 30 января 2025-го. Стыковые матчи: 13 и 20 февраля. 1/8 финала: 6 и 13 марта. 1/4 финала: 10 и 17 апреля. 1/2 финала: 1 и 8 мая. Финал: 21 мая.

С общими результатами жеребьевки можно ознакомиться здесь.