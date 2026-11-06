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"Ювентус" переписал историю после победы в матче Лиги Европы

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"Ювентус" обыграл нидерландский "АЗ Алкмаар" в матче четвёртого тура общего этапа Лиги Европы, сообщают Vesti.kz. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Команда Лучано Спаллетти обеспечила себе преимущество ещё до перерыва. Сначала отличился Тён Копмейнерс, а затем преимущество туринцев увеличил Рандаль Коло-Муани.

При этом "Ювентус" отметился любопытным достижением. Как сообщает Opta, итальянский клуб впервые с сезона-1999/00 забил не менее 11 голов в стартовых четырёх матчах еврокубкового турнира.

После этой победы туринцы набрали десять очков и поднялись на пятое место в общей таблице Лиги Европы. Следующий матч команда Спаллетти проведёт 26 ноября, когда на своём поле примет кипрскую "Омонию".

Турнирная таблица "Лига Европы 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Бенфика 4 4 0 0 13-3 12
2 Борнмут 4 4 0 0 11-2 12
3 Ференцварош 4 4 0 0 11-3 12
4 Юнион Сент-Жилуаз 4 3 1 0 10-2 10
5 Ювентус 4 3 1 0 11-4 10
6 Олимпиакос 4 3 1 0 4-1 10
7 Байер 4 3 0 1 8-1 9
8 Бешикташ 4 2 1 1 11-8 7
9 Динамо З 4 2 1 1 5-4 7
10 Левски С 4 2 1 1 4-3 7
11 Сандерленд 4 2 1 1 4-4 7
12 НЕК Неймеген 4 2 1 1 8-9 7
13 Лион 4 2 1 1 6-7 7
14 А3 Алкмаар 4 2 0 2 7-4 6
15 Андерлехт 4 2 0 2 6-3 6
16 ОФИ 4 2 0 2 5-4 6
17 Ренн Стад 4 1 3 0 4-3 6
18 Омония 4 2 0 2 6-7 6
19 Торреенсе 4 2 0 2 7-9 6
20 Реал Сосьедад 4 1 2 1 9-4 5
21 Кристал Пэлас 4 1 2 1 9-6 5
22 Спарта П 4 1 1 2 6-6 4
23 Хоффенхайм 4 1 1 2 6-6 4
24 Штурм 4 1 1 2 3-6 4
25 Целе 4 1 1 2 5-9 4
26 Зальцбург 4 1 1 2 3-8 4
27 Сельта 4 1 0 3 4-6 3
28 Милан 4 1 0 3 4-7 3
29 Ягеллония 4 1 0 3 4-7 3
30 Виктория П 4 1 0 3 3-7 3
31 Марсель Олимпик 4 1 0 3 2-6 3
32 Селтик 4 1 0 3 6-11 3
33 Хапоэль Б-Ш 4 0 1 3 1-8 1
34 Лиллестрем 4 0 1 3 2-10 1
35 Лех 4 0 1 3 2-12 1
36 Арарат-Армения 4 0 0 4 4-14 0

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