УЕФА открыл против Моуринью дело после финала Лиги Европы

Новости спорта Футбол Лига Европы
Сегодня 10:47
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УЕФА инициировал расследование в связи с инцидентом, связанным с оскорблениями со стороны главного тренера "Ромы" Жозе Моуринью в адрес главного судьи финального матча Лиги Европы против "Севильи" Энтони Тейлора. Об этом сообщает официальный сайт организации.

По информации, португальский тренер, выразивший свое недовольство работой Тейлора, встретился с арбитром на парковке стадиона в Будапеште и начал оскорблять его. Моуринью произнес ряд оскорбительных высказываний: "Ты чертов позор, чертов позор. Заткнись". После того, как арбитр отошел от Жозе Моуринью, чтобы сесть в свою машину, главный тренер "Ромы" подошел к микроавтобусу и произнес: "Поздравляю, ты чертов позор".

В результате УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Моуринью за "оскорбительные выражения в адрес официального лица матча".

Тейлор показал семь желтых карточек игрокам "Ромы". Также английский судья сначала намеревался назначить пенальти в ворота римлян на 75-й минуте, но после просмотра повтора изменил свое решение.

"Ты чертов позор". Моуринью наехал на арбитра после поражения в финале ЛЕ

Напомним, что в финале Лиги Европы под руководством Моуринью "Рома" потерпела поражение от "Севильи" в серии пенальти со счетом 1:4, после того как основное время завершилось со счетом 1:1.

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Метки:
Моуринью Жозе Севилья Лига Европы

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