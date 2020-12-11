Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Тренер Зайнутдинова назвал причины провального выступления ЦСКА в Лиге Европы

Всего было забито четыре мяча.

Тренер Зайнутдинова назвал причины провального выступления ЦСКА в Лиге Европы
Виктор Гончаренко. Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Лига Европы
0
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о заключительном матче группового этапа Лиги Европы с загребским "Динамо".

Встреча прошла в Загребе и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

- Очень инертно мы выглядели в первом тайме. Футболисты не могли ни в отбор вступить, ни в атаку выйти. Если так смотришься, то жди, что будут моменты у твоих ворот. Во втором тайме за счет агрессивной игры смогли выправить ситуацию, но этого не хватило для того, чтобы спасти матч. Но, по крайней мере, проявили характер, показали движение и самоотдачу, - приводит его слова сайт "армейцев".

- Вы не считаете, что "Динамо" могло победить еще крупнее?

- Как и для нас счет мог быть лучше. Мы в нашем домашнем матче не реализовали много моментов, удача была не на нашей стороне, как и сейчас у "Динамо". Но итог встречи справедлив.

- Игра совсем не получилась. Почему так произошло - неоптимальный состав или просто "Динамо" было лучше?

- Здесь комплекс причин. Вариант состава, который у нас был, довольно молодой. Мы рисковали, когда оставили дома пять футболистов. Но "Динамо" может свою игру чемпионата вынести и сыграть более свежим составом, а мы не можем себе этого позволить. Мы очень часто играем, и для нас это первый опыт проведения стольких матчей подряд.

- Бистрович забил гол. Возможно, что после этого он чаще будет выходить в основном составе?

- Он молодец, что забил гол. У нас высокая конкуренция в центре поля. Осталось всего две игры в чемпионате России, и, может быть, выбор падет на Кристияна.

- Как вам прогресс Влашича? Может ли он играть еще лучше?

- Никола сделал хорошие шаги вперед за те сезоны, которые находится в составе. У него очень высокий потенциал. Надеемся, что он поиграет в топ-чемпионатах и покажет себя с лучшей стороны. Не думаю, что мы будем удерживать Николу и сдерживать его в развитии.

- Нынешняя Лига Европы получилась по результату провальной. Можете подвести ее итоги и разобрать причины такого результата?

- Согласен, что результат в Лиге Европы для нас получился провальным. Это не то, на что мы рассчитывали. Но причин много - это и молодость, и большое количество игр, и болезни. Может, не хватило сил в таком плотном графике.

Отметим, что Бахтиер Зайнутдинов отыграл полный матч. За "армейцев" он выступает с августа, до этого был игроком "Ростова".

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Лига Европы Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
11:55
Футбол

Форвард АЗ отметился диким промахом с убойной позиции. Его клуб проиграл и вылетел из Лиги Европы
Сегодня
11:20
Футбол

"Только Зайнутдинов нам сейчас приносит пользу". Тренер ЦСКА - о роли новичков в команде
Сегодня
10:00
Футбол

"Фол Зайнутдинова тянул на прямую красную". СМИ - о последнем матче ЦСКА в Лиге Европы
Сегодня
09:15
Футбол

Тренер Зайнутдинова назвал причины провального выступления ЦСКА в Лиге Европы
Сегодня
07:45
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги Европы
Сегодня
07:17
Футбол

ЦСКА с Зайнутдиновым в составе проиграл в Загребе и занял последнее место в группе Лиги Европы
Вчера
16:05
Футбол

"Нас ничего уже не беспокоит". Известный эксперт - о матче ЦСКА Зайнутдинова в Лиге Европы
9 декабря
23:28
Футбол

"Будем биться за честь страны". Зайнутдинов - о жеребьевке ЧМ-2022, фаворите в группе Казахстана и мотивации ЦСКА
4 декабря
13:21
Футбол

Зайнутдинов получил "пятерку" за матч Лиги Европы с "Вольфсбергом"
4 декабря
12:26
Футбол

В России признали Зайнутдинова лучшим игроком ЦСКА в пятом матче Лиги Европы
4 декабря
07:16
Футбол

Тренер Зайнутдинова высказался о вылете ЦСКА из Лиги Европы
4 декабря
01:44
Футбол

ЦСКА с Зайнутдиновым в составе потерпел поражение в матче Лиги Европы
3 декабря
22:47
Футбол

Зайнутдинов вошел в состав ЦСКА на матч Лиги Европы
3 декабря
17:02
Футбол

"Тоттенхэм", "Сосьедад", "Спортинг" и еще куча топов. Какой была бы Лига конференций в этом году?
3 декабря
14:59
Футбол

Прямая трансляция матча Зайнутдинова за ЦСКА в Лиге Европы
30 ноября
18:23
Футбол

"Астана", "Тобол" и "Шахтер" не сыграют в Лиге Европы
27 ноября
22:32
Футбол

Главный универсал в команде, или почему Зайнутдинов играет на разных позициях
27 ноября
09:38
Футбол

"Из-за этого качество страдало". Наставник ЦСКА прокомментировал игру Зайнутдинова в матче Лиги Европы
27 ноября
07:25
Футбол

ЦСКА с Зайнутдиновым в составе сыграл вничью в матче Лиги Европы
26 ноября
22:56
Футбол

Зайнутдинов попал в стартовый состав ЦСКА на четвертый матч Лиги Европы
26 ноября
09:01
Футбол

Любителям спорта предложили поучаствовать в розыгрыше iPhone 12, PS 5 и квартиры в новостройке
25 ноября
19:36
Футбол

"Переманить Зайнутдинова?". Шпилевский - о трансферах, гегемонии "Кайрата", кризисе "Астаны" и самом талантливом футболисте
6 ноября
18:44
Футбол

Клуб футболиста с опытом игры в Казахстане потерпел сокрушительное поражение в группе Лиги Европы
6 ноября
18:00
Футбол

"Если устали, пусть ищут другую работу". Экс-тренер сборной Казахстана - о выступлении россиян в еврокубках
6 ноября
16:45
Футбол

Клуб экс-игрока "Астаны" выдал убойный матч в Лиге Европы с семью голами
6 ноября
13:43
Футбол

"Необычно видеть не вступающего в борьбу". В России раскритиковали Зайнутдинова после поражения ЦСКА
6 ноября
08:57
Футбол

"Баха у нас не профильный крайний защитник". Тренер ЦСКА высказался об игре Зайнутдинова после поражения в матче ЛЕ
6 ноября
08:26
Футбол

"Милан" крупно проиграл "Лиллю" в Лиге Европы и прервал самую долгую беспроигрышную серию
6 ноября
08:01
Новости сайта

Поражение ЦСКА, победа футзального "Кайрата" и возможный уход Вагнера Лава. Главное к утру
6 ноября
07:22
Футбол

ЦСКА с Зайнутдиновым потерпел поражение в матче Лиги Европы
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика