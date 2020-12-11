Тренер Зайнутдинова назвал причины провального выступления ЦСКА в Лиге Европы

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко
поделился своим мнением о заключительном матче группового этапа Лиги Европы
с загребским "Динамо"
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Встреча прошла в Загребе и завершилась
со счетом 3:1 в пользу хозяев.
- Очень инертно мы выглядели в первом тайме. Футболисты не могли ни в отбор вступить, ни в атаку выйти. Если так смотришься, то жди, что будут моменты у твоих ворот. Во втором тайме за счет агрессивной игры смогли выправить ситуацию, но этого не хватило для того, чтобы спасти матч. Но, по крайней мере, проявили характер, показали движение и самоотдачу, - приводит его слова сайт
"армейцев".
- Вы не считаете, что "Динамо" могло победить еще крупнее?
- Как и для нас счет мог быть лучше. Мы в нашем домашнем матче не реализовали много моментов, удача была не на нашей стороне, как и сейчас у "Динамо". Но итог встречи справедлив.
- Игра совсем не получилась. Почему так произошло - неоптимальный состав или просто "Динамо" было лучше?
- Здесь комплекс причин. Вариант состава, который у нас был, довольно молодой. Мы рисковали, когда оставили дома пять футболистов. Но "Динамо" может свою игру чемпионата вынести и сыграть более свежим составом, а мы не можем себе этого позволить. Мы очень часто играем, и для нас это первый опыт проведения стольких матчей подряд.
- Бистрович забил гол. Возможно, что после этого он чаще будет выходить в основном составе?
- Он молодец, что забил гол. У нас высокая конкуренция в центре поля. Осталось всего две игры в чемпионате России, и, может быть, выбор падет на Кристияна.
- Как вам прогресс Влашича? Может ли он играть еще лучше?
- Никола сделал хорошие шаги вперед за те сезоны, которые находится в составе. У него очень высокий потенциал. Надеемся, что он поиграет в топ-чемпионатах и покажет себя с лучшей стороны. Не думаю, что мы будем удерживать Николу и сдерживать его в развитии.
- Нынешняя Лига Европы получилась по результату провальной. Можете подвести ее итоги и разобрать причины такого результата?
- Согласен, что результат в Лиге Европы для нас получился провальным. Это не то, на что мы рассчитывали. Но причин много - это и молодость, и большое количество игр, и болезни. Может, не хватило сил в таком плотном графике.
Отметим, что Бахтиер Зайнутдинов
отыграл полный матч. За "армейцев" он выступает с августа, до этого был игроком "Ростова".
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