Бывший нападающий итальянской "Ромы" и звезда сборной Италии Франческо Тотти высказался о предстоящем финале Лиги Европы.

В матче за трофей римский клуб сойдется с "Севильей". Игра состоится 31 мая.

"Было очень приятно увидеть "Рому" в финале. Для фаната "Ромы" это одна из самых прекрасных вещей, которую можно наблюдать. Это невероятное чувство - впервые за столько лет выйти в два финала подряд. Будем надеяться, что все пойдет по-нашему. Это будет тяжелая игра и напряженная игра, и все может случиться.

Думаю, у "Севильи" больше опыта в этих финалах. Они сыграли в шести финалах и выиграли все шесть. Так что рано или поздно, если повезет, они проиграют. И с Моуриньо во главе у нас есть эта фантастическая возможность. Он тренер с большим опытом в такого рода играх , поэтому он примет вызов наилучшим образом, чтобы вывести команду на первое место.

С таким тренером, с такой сильной личностью, все проще. Такие тренеры привыкли побеждать, поэтому они могут передать этот победный менталитет команде – и я думаю, что он именно это и делает. Я довольно часто с ним разговариваю. Я играл против него в качестве тренера, но мне бы очень хотелось, чтобы он был моим тренером. К сожалению, у него были другие возможности, и он выбирал другие клубы.

Для болельщиков "Рома" значит все. Они дарят тебе столько любви и драйва. Между болельщиками и командой происходит тесный диалог.

Единственное, что мне так и не удалось выиграть с "Ромой", это европейский трофей. Тогда были более сильные, более опытные оппоненты, и нам было трудно за ними угнаться. Тем не менее, я по-прежнему доволен своей карьерой и тем, что я сделал, и, самое главное, я сделал это с командой, которую всегда любил и люблю по сей день. Это моя самая большая победа", - цитирует Тотти сайт УЕФА.

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