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"Только Зайнутдинов нам сейчас приносит пользу". Тренер ЦСКА - о роли новичков в команде

Казахстанец присоединился к "армейцам" в августе.

"Только Зайнутдинов нам сейчас приносит пользу". Тренер ЦСКА - о роли новичков в команде
Фото: РИА Новости©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения в матче Лиги Европы от загребского "Динамо" (1:3) подчеркнул, что новички команды пока приносят не такую пользу, как ему хотелось бы.

"Серьезное кадровое усиление в атаке, при этом всего три забитых мяча и ни одного из них дома? Ситуация такова, что все равно основную нагрузку несут те игроки, которые были в прошлом сезоне. Пока еще мы адаптируем того же Гайча, того же Юки (Эджуке), Фукса пока у нас нет, только Баха (Бахтиер Зайнутдинов) нам сейчас приносит пользу ту, которую и хотелось бы. Чувствую ли я, что за мной большая поддержка и что мне дают время на построение своей команды, чтобы в следующем году в декабре мы рассуждали совсем по-другому? Первый момент - поддержку чувствую. Второй момент - это то, что нам надо сыграть очень хорошо два матча чемпионата. А потом уже думать о декабре следующего года - это еще очень далеко", - приводит слова Гончаренко Rusfootball.info со ссылкой на "Матч ТВ".

Отметим, что ЦСКА завершил групповой этап на последнем месте, не одержав ни одной победы. Бахтиер Зайнутдинов отыграл полный матч в Хорватии. За "армейцев" он выступает с августа, до этого был игроком "Ростова".

ЦСКА с Зайнутдиновым в составе проиграл в Загребе и занял последнее место в группе Лиги Европы

 

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Метки:
Футбол ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Лига Европы Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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