Лига Европы
Сегодня 12:01
 

Плей-офф еврокубков отменяется? Планы покинувшего "Кайрат" игрока близки к провалу

Плей-офф еврокубков отменяется? Планы покинувшего "Кайрат" игрока близки к провалу Егор Сорокин и Офри Арад в матче "Интер" - "Кайрат". Фото: ФК "Кайрат"/Данияр Ахметов©

После трёх лет в "Кайрате" израильский полузащитник Офри Арад отправился покорять чемпионат Румынии в самый титулованный клуб этой страны - "Стяуа" из Бухареста. Теперь 27-летний футболист будет играть за победителей Лиги чемпионов сезона 1985/86, и у него сохраняются шансы продолжить выступления в еврокубках в текущем сезоне. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

Арад стал одним из тех, кто покинул "Кайрат" ещё до нового года. И очень символично, что в своём последнем матче он впервые вывел одноклубников на поле в качестве капитана, а ещё отметился голом на "Сан-Сиро" против миланского "Интера" (1:2) на общем этапе Лиги чемпионов.


Арад может остаться без продолжения еврокубков

Клуб из Бухареста выступает в Лиге Европы, и у них сохраняются шансы на выход в плей-офф. Сыграет ли Арад в текущем розыгрыше турнира - зависит только от его новых партнёров по команде.

Вчера "Стяуа" разгромно проиграл загребскому "Динамо" в гостях (1:4). После этой неудачи у команды осталось шесть набранных баллов, они идут 29-ми в турнирной таблице. Шансы на плей-офф через попадание в топ-24 есть, но они откровенно небольшие.

В последнем туре, 29 января, "Стяуа" дома сыграет с турецким "Фенербахче", который занимает 18-е место и тоже хочет набрать максимум баллов в заключительной встрече, чтобы не испытывать судьбу. Поэтому игра будет сложной.


Для выхода в плей-офф "Стуяа" устроит только победа над "Фенербахче", причём желательно - с хорошей разницей. Кроме того, нужно, чтобы подавляющее большинство команд, занимающих места с 21 по 30, не смогли добиться хорошего результата в последней игре.

Вериться в это с трудом, как и в саму победу "Стяуа" против "Фенербахче". Но пока надежда жива - ею будут жить все игроки румынского клуба, в том числе Арад, который наверняка горит желанием сыграть в плей-офф Лиги Европы после опыта выступлений в Лиге чемпионов в составе "Кайрата".


За три года в алматинском клубе Арад провёл 92 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и девятью ассистами. Он помог "Кайрату" завоевать два чемпионства КПЛ и один трофей Суперкубка Казахстана, а также пробиться в Лигу чемпионов 2025/26.

Футболист, на счету которого десять матчей за сборную Израиля, является одним из пяти игроков, которым удалось забить за "Кайрат" на общем этапе главного еврокубкового турнира.

Добавим, что он заключил контракт с клубом "Стяуа" до лета 2028 года, покинув "Кайрат" на правах свободного агента. Дебютировать за новую команду он может уже в воскресенье, 25 января, в домашнем матче чемпионата против ЧФР. В таблице столичные занимают всего лишь девятое место из 16, поэтому не сказать, что Офри перешёл в "Стяуа" в самые беззаботные времена.

Турнирная таблица "Лига Европы 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Лион 7 6 0 1 14-3 18
2 Астон Вилла 7 6 0 1 11-4 18
3 Фрайбург 7 5 2 0 10-3 17
4 Митьюлланд 7 5 1 1 16-8 16
5 Брага Спортинг 7 5 1 1 11-5 16
6 Рома 7 5 0 2 12-5 15
7 Ференцварош 7 4 3 0 12-7 15
8 Бетис 7 4 2 1 11-6 14
9 Порту 7 4 2 1 10-6 14
10 Генк 7 4 1 2 9-6 13
11 Црвена Звезда 7 4 1 2 6-5 13
12 ПАОК 7 3 3 1 15-10 12
13 Штутгарт-1893 7 4 0 3 12-7 12
14 Сельта 7 4 0 3 14-10 12
15 Болонья 7 3 3 1 11-7 12
16 Ноттингем Форест 7 3 2 2 11-7 11
17 Виктория П 7 2 5 0 7-3 11
18 Фенербахче 7 3 2 2 9-6 11
19 Панатинаикос 7 3 2 2 10-8 11
20 Динамо З 7 3 1 3 12-14 10
21 Лилль 7 3 0 4 11-9 9
22 Бранн 7 2 3 2 9-10 9
23 Янг Бойз 7 3 0 4 8-13 9
24 Селтик 7 2 2 3 9-13 8
25 Лудогорец-1945 7 2 1 4 11-15 7
26 Фейеноорд 7 2 0 5 10-13 6
27 Базель 7 2 0 5 9-12 6
28 Зальцбург 7 2 0 5 8-12 6
29 ФКСБ Стяуа 7 2 0 5 8-15 6
30 Гоу Эхед Иглз 7 2 0 5 6-14 6
31 Глазго Рейнджерс 7 1 1 5 4-11 4
32 Штурм 7 1 1 5 4-11 4
33 Ницца Олимпик 7 1 0 6 7-14 3
34 Утрехт 7 0 1 6 3-11 1
35 Мальме 7 0 1 6 3-13 1
36 Маккаби Т-А 7 0 1 6 2-19 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

