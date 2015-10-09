Плей-офф еврокубков отменяется? Планы покинувшего "Кайрат" игрока близки к провалу

После трёх лет в "Кайрате" израильский полузащитник Офри Арад отправился покорять чемпионат Румынии в самый титулованный клуб этой страны - "Стяуа" из Бухареста. Теперь 27-летний футболист будет играть за победителей Лиги чемпионов сезона 1985/86, и у него сохраняются шансы продолжить выступления в еврокубках в текущем сезоне. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

Арад стал одним из тех, кто покинул "Кайрат" ещё до нового года. И очень символично, что в своём последнем матче он впервые вывел одноклубников на поле в качестве капитана, а ещё отметился голом на "Сан-Сиро" против миланского "Интера" (1:2) на общем этапе Лиги чемпионов.

Арад может остаться без продолжения еврокубков

Клуб из Бухареста выступает в Лиге Европы, и у них сохраняются шансы на выход в плей-офф. Сыграет ли Арад в текущем розыгрыше турнира - зависит только от его новых партнёров по команде.

Вчера "Стяуа" разгромно проиграл загребскому "Динамо" в гостях (1:4). После этой неудачи у команды осталось шесть набранных баллов, они идут 29-ми в турнирной таблице. Шансы на плей-офф через попадание в топ-24 есть, но они откровенно небольшие.

В последнем туре, 29 января, "Стяуа" дома сыграет с турецким "Фенербахче", который занимает 18-е место и тоже хочет набрать максимум баллов в заключительной встрече, чтобы не испытывать судьбу. Поэтому игра будет сложной.

Для выхода в плей-офф "Стуяа" устроит только победа над "Фенербахче", причём желательно - с хорошей разницей. Кроме того, нужно, чтобы подавляющее большинство команд, занимающих места с 21 по 30, не смогли добиться хорошего результата в последней игре.

Вериться в это с трудом, как и в саму победу "Стяуа" против "Фенербахче". Но пока надежда жива - ею будут жить все игроки румынского клуба, в том числе Арад, который наверняка горит желанием сыграть в плей-офф Лиги Европы после опыта выступлений в Лиге чемпионов в составе "Кайрата".

За три года в алматинском клубе Арад провёл 92 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и девятью ассистами. Он помог "Кайрату" завоевать два чемпионства КПЛ и один трофей, а также пробиться в Лигу чемпионов 2025/26.

Футболист, на счету которого десять матчей за сборную Израиля, является одним из пяти игроков, которым удалось забить за "Кайрат" на общем этапе главного еврокубкового турнира.

Добавим, что он заключил контракт с клубом "Стяуа" до лета 2028 года, покинув "Кайрат" на правах свободного агента. Дебютировать за новую команду он может уже в воскресенье, 25 января, в домашнем матче чемпионата против ЧФР. В таблице столичные занимают всего лишь девятое место из 16, поэтому не сказать, что Офри перешёл в "Стяуа" в самые беззаботные времена.

