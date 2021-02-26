Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

В футбольной Лиге Европы определились все участники 1/8 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, после двух матчей 1/16 в следующий раунд прошли: "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Рейнджерс", "Аякс", "Вильярреал", "Милан", "Тоттенхэм Хотспур", "Рома", "Янг Бойз", "Олимпиакос", "Динамо" (Киев), пражская "Славия", "Динамо" (Загреб), "Мольде", "Гранада", "Шахтер" (Донецк).

С результатами матчей этих команд в 1/16 можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, действующим победителем Лиги Европы является "Севилья", которая в финале в матче 2020 года обыграла "Интер" со счетом 3:2.