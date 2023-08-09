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Назван лучший игрок первого матча "Астана" - "Лудогорец" в Лиге Европы

Назван лучший игрок первого матча "Астана" - "Лудогорец" в Лиге Европы
©alfarss.net

Популярнейший футбольный сайт "Футбол на Куличках" назвал лучшего игрока матча "Астаны" и "Лудогорца" в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы. Им стал вратарь гостей Сержио Падт, сообщают Vesti.kz.

Первая встреча команд прошла на "Астана Арене" и завершилась победой казахстанского клуба со счетом 2:1. Ответная игра состоится 18 августа в Болгарии.

"Лучший игрок матча - Сержио Падт.

"Астана" имела все шансы для того, чтобы превратить ответную игру в формальность, однако оформить разгром хозяевам помешал Падт. После того, как "желто-синие" провели второй гол, голкипер "Лудогорца" трижды выручил свою команду. Сержио дважды выиграл дуэль у Досмагамбетова и один раз - у Томасова, целившего в дальний угол", - пишет сайт.

"Могли прибить соперника". СМИ - о первом матче "Астаны" и "Лудогорца" в Лиге Европы

Напомним, если "Астана" пройдет "Лудогорец", то в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с нидерландским "Аяксом". Если столичный клуб проиграет по сумме двух игр, то попадет в раунд плей-офф Лиги конференций, где встретится с победителем противостояния "Валмиера" (Латвия) - "Партизани" (Албания).

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Метки:
Астана ФК Лига Европы

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