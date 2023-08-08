"Астана" одержала победу над "Лудогорцем" в первом матче Лиги Европы

"Астана" одержала победу в первом матче третьего отборочного этапа Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 8 августа, казахстанский клуб принимал на своем поле принимал болгарский "Лудогорец" и выиграл со счетом 2:1.

По итогам первого тайма команды ушли на перерыв при счете 1:1. Гости вышли вперед на 37 минуте, отличился Ноа Сонко-Сундберг. Но уже на 40-й сравнял Жарко Томашевич.

Победным же стал гол Александра Марочкина, который он забил на 53 минуте.

С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь

Ответный матч команд пройдет 18 августа в Разграде.

Напомним, если "Астана" пройдет "Лудогорец", то в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с нидерландским "Аяксом". Если столичный клуб проиграет по сумме двух игр, то попадет в раунд плей-офф Лиги конференций, где встретится с победителем противостояния "Валмиера" (Латвия) - "Партизани" (Албания).

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