"Могли прибить соперника". СМИ - о первом матче "Астаны" и "Лудогорца" в Лиге Европы

"Футбол на Куличках" не обошел вниманием первый матч "Астаны" с "Лудогорцем" в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы. Популярнейший футбольный сайт отмечает, что казахстанский клуб вполне мог оформить разгром над болгарами, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на "Астана Арене" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Ответная игра состоится 18 августа в Болгарии.

"В дуэли "Астаны" и "Лудогорца" в отборе Лиги Европы изначально не просматривался очевидный фаворит, и первый матч между этими командами только подтвердил эти расклады. Две трети поединка, в целом, шла равная игра, однако в концовке встречи "желто-синие" могли прибить соперника. Видимо, хозяевам помогло то, что они имели целую неделю для подготовки к отчетной дуэли, тогда как соперник играл в выходные.

"Желто-синие" выдали мощный дебют и едва не отличились в первой же своей атаке, но после удара Яна Вороговского гостей спасла перекладина. Впрочем, болгарский чемпион довольно быстро освоился, и игра пошла на встречных курсах. На 34-й минуте "Лудогорец" открыл счет стараниями Ноа Сонко-Сундберга, однако почти тут же "Астана" восстановила равновесие - отличился Жарко Томашевич. Обеим командам забить помогли стандарты.

Во втором тайме хозяева прибавили, и уже на 53-й минуте Александр Марочкин вывел "желто-синих" вперед. После этого болгары стали раскрываться, и "Астана" вполне могла оформить разгром. Три момента на двоих имели вышедшие на замену Тимур Досмагамбетов и Марин Томасов. А Дембо Дарбо промахнулся по воротам с пары метров. Хозяева вполне могли доиграться до ничьей, однако Йосип Чондрич спас свою команду. В итоге "Астана" одержала волевую победу, однако итоговый результат оставляет реальные шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы и "Лудогорцу". Все решится в этой паре в ответном матче в Болгарии. И "Астане" для успеха требуется куда бережнее отнестись к реализации своих моментов", - пишет сайт.

Напомним, если "Астана" пройдет "Лудогорец", то в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с нидерландским "Аяксом". Если столичный клуб проиграет по сумме двух игр, то попадет в раунд плей-офф Лиги конференций, где встретится с победителем противостояния "Валмиера" (Латвия) - "Партизани" (Албания).