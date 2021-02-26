"МЮ" сыграет с "Миланом". Определились все пары 1/8 финала Лиги Европы

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Сегодня, 26 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

До этой стадии по итогам 1/16 финала дошли "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Рейнджерс", "Аякс", "Вильярреал", "Милан", "Тоттенхэм Хотспур", "Рома", "Янг Бойз", "Олимпиакос", "Динамо" (Киев), пражская "Славия", "Динамо" (Загреб), "Мольде", "Гранада", "Шахтер" (Донецк).

Таким образом, в 1/8 финала сыграют:

"Аякс" - "Янг Бойз"

"Динамо" (Киев) - "Вильярреал"

"Рома" - "Шахтер" (Донецк)

"Олимпиакос" - "Арсенал"

"Динамо" (Загреб) - "Тоттенхэм Хотспур"

"Манчестер Юнайтед" - "Милан"

"Славия" (Прага) - "Рейнджерс"

"Гранада" - "Мольде"

Первые матчи будут сыграны 11 марта, ответные - 18 марта. Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов намечена на 19 марта.

Напомним, действующим победителем Лиги Европы является "Севилья", которая в финале 2020 года обыграла "Интер" со счетом 3:2.