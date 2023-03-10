"МЮ" повторил достижение 2000 года после разгрома в Лиге Европы

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Сегодня 15:19
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Испанский "Бетис" был разгромлен в матче 1/8 финала Лиги Европы английским "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Согласно данным статистического портала Opta Sport, это уже 15-я подряд победа "Манкунианцев" на своем поле, в которой они забивали два и более голов.

Данный результат стал четвертым в истории клуба, когда "Юнайтед" забивал два и более голов в 15 последовательных домашних матчах. Последний раз подобное достижение было зафиксировано в 2000 году, когда футболисты "Манчестер Юнайтед" забивали по два и более гола за игру с марта по октябрь.

Отметим, что с лета 2022 года нидерландский тренер Эрик тен Хаг возглавляет "Манчестер Юнайтед".

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Метки:
Манчестер Юнайтед Лига Европы

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