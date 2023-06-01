Моуринью впервые проиграл финал еврокубка

Новости спорта Футбол Лига Европы
Сегодня 15:28
©romapress.net

Поражение "Ромы" в финале Лиги Европы стало первым для главного тренера клуба Жозе Моуринью, передает "Чемпионат".

Ранее португальский специалист не проигрывал в финалах еврокубков.

До этого Моуринью выиграл пять финалов из пяти в своей карьере. С "Порту" он победил в решающем матче Кубка УЕФА "Селтик" (3:2) в 2003 году, а в Лиге чемпионов разгромил "Монако" (3:0) в 2004-м. С "Интером" Моуринью выиграл в финале ЛЧ у "Баварии" (2:0) в 2010 году, с "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы - у "Аякса" (2:0) в 2017-м. И в сезоне-2021/22 "Рома" под руководством Моуринью обыграла в решающей встрече Лиги конференций "Фейеноорд" со счетом 1:0.

В четырех финалах команды португальского специалиста выигрывали в основное время, и только первая победа с "Порту" в Кубке УЕФА была завоёвана в дополнительное.

Напомним, "Рома" проиграла "Севилье" по пенальти. После матча Моуринью наехал на арбитра и раскритиковал судейство. 

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Метки:
Моуринью Жозе Лига Европы

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