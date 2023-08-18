"Мечтали о группе Лиги чемпионов". Бабаян рассказал о задачах "Астаны" в еврокубках

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян заявил, что после вылета из Лиги Европы его команда сконцентрируется на том, чтобы попасть в группу Лиги конференций, сообщают Vesti.kz. На пресс-конференции после матча с "Лудогорцем" он разобрал разгромное поражение в Болгарии.

Напомним, что "Астана" оказалась в раунде плей-офф Лиги конференций, потому что вылетела из Лиги Европы, уступив в третьем отборочном раунде болгарскому "Лудогорцу".

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- Здесь особо комментировать то и нечего. В первом тайме была еще какая-то борьба, а во втором тайме мы просто вчистую проиграли. За три минуты пропустили два два гола, потеряли уверенность, организацию, концентрацию. Больше сказать нечего. За такой результат хочется извиниться перед нашими болельщиками.

- Когда забивали Текпетей и Петровски центральная зона оставалась открытой. Как оцените игру Эбонга и Лончара, которые были ответственны за этот участок поля?

- Во-первых, нам нужно посмотреть повторы моментов. Сложно дать оценку действиям игроков на эмоциях, потому что во втором тайме мы все сыграли ниже своих возможностей. Это не вина пары-тройки футболистов. Не хотелось бы делать крайним кого-то. Нам нужно посмотреть матч спокойно, не на эмоциях.

- По какой причине был заменен Абат Аймбетов? Получил ли он травму?

– Нет, травмы не было. 50 минут он отработал, старался. Это не связано с травмой.

- Если бы в начале еврокубкового сезона вам сказали, что "Астана" сыграет в группе Лиги Конференций, были бы довольны?

- В целом, задача была попасть попасть в одну из групп. Конечно, учитывая, какой жребий нам выпал, какие команды попались, сложно было с ними играть. Но задача попасть в группу была. Конечно, мечтали о Лиге чемпионов. Потом думали, что может быть что-то получится в Лиге Европы. Но понятно, что сейчас "Лудогорец", потом "Аякс", крайне тяжелая задача, мягко говоря. Сейчас мы сконцентрируемся на попадании в группу Лиги конференций.

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