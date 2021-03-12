"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Миланом" в матче с отмененным голом и невероятным промахом капитана

Команды провели первую встречу 1/8 финала ЛЕ.

Фото: twitter.com/EuropaLeague
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 01:48

"Манчестер Юнайтед"  и "Милан" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Англии и завершилась со счетом 1:1. Первый гол на 50-й минуте забил 18-летний ивуарийский нападающий "красных дьяволов" Амад Диалло Траоре, который вышел на замену. 

Счет 1:0 продержался на табло практически до самой концовки матча. И на второй добавленной минуте датский защитник "Милана" Симон Кьер вырвал для своей команды ничью. 

При этом гол побывал в воротах хозяев дважды еще в первом тайме. Сначала на пятой минуте Рафаэл Леау ударил из положения "вне игры". А на 11-й Франк Кесси забил после заброса в штрафную. Но арбитр воспользовался системой VAR и взятие ворот отменил из-за игры рукой.

А вот настоящим антигероем матча стал капитан манкунианцев Гарри Магуайр, который находился менее чем в метре от пустых ворот, но умудрился попасть в штангу.

Ответный матч команды проведут в Италии через неделю - ночь с 18 на 19 марта.

Метки:
Великобритания Манчестер Юнайтед Италия Милан ФК Лига Европы
Футбол Лига Европы
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Сегодня 01:48
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