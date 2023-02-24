"Манчестер Юнайтед" в драматичном противостоянии выбил "Барселону" из Лиги Европы

Новости спорта Футбол Лига Европы
Сегодня 03:54
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"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz

Английский клуб по итогам двух матчей 1/16-й выбил из борьбы каталонскую "Барселону"

В первом матче противостояния, который прошел в Испании, команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью со счетом 2:2.

В ответной игре в Манчестере МЮ вырвал победу со счетом 2:1 и прошел дальше.

Причем "Барса" повела первой благодаря Роберту Левандовски, забившему с пенальти на 18-й минуте. Но в самом начале второго тайма Фред сравнял. А на 73-й Антони забил победный гол.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня, 24 февраля, в Доме европейского футбола в Ньоне.

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Метки:
Манчестер Юнайтед Барселона Лига Европы Левандовски Роберт

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