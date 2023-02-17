Лига Европы

В футбольной Лиге Европы состоялись первые матчи 1/16 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Центральный матч тура прошел в Испании. Местная "Барселона" встречалась с "Манчестер Юнайтед". Встреча завершилась со счетом 2:2.

Первый тайм команды провели без голов. На 50-й минуте Маркос Алонсо вывел каталонцев вперед. Но уже на 53-й сравнял Маркус Рэшфорд.

На 59-й минуте французский защитник "Барсы" Жюль Кунде забил автогол и вывел МЮ вперед. Но накал страстей сбил бразильский форвард Рафинья, спасший испанцев от поражения.

В параллельном матче в Амстердаме "Аякс" принимал "Унион" из Германии. Команды не смогли выявить победителя, сыграв в безрезультативную ничью - 0:0.

В Австрии местный "Зальцбург" добился минимальной победы над итальянской "Ромой". Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Николас Капальдо на 88-й минуте.

Донецкий "Шахтер" провел домашний матч в Варшаве и обыграл французский "Ренн" со счетом 2:1. Хозяева вышли вперед на 11-й минуте благодаря голу Дмитрия Крыскова. А перед самым перерывом закрепил успех Артем Бондаренко, пробивший пенальти. Гости отыграли один мяч на 59-й минуте благодаря голу Карла Токо Экамби.

Ответные встречи команды проведут через неделю. Следить за результатами матчей можно здесь.