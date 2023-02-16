Левандовски впервые за 13 лет сыграет в Лиге Европы

Новости спорта Футбол Лига Европы
16 февраля 23:45
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Сегодня, в ночь с 16 на 17 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Барселоной", передает "Чемпионат".

Форвард каталонцев Роберт Левандовски выйдет в стартовом составе своей команды, и для него участие в этом турнире станет первым с сезона-2010/11.

В том сезоне Левандовски выступал в составе дортмундской "Боруссии". Тогда "Шмели" попали в группу с ПСЖ, "Севильей" и "Карпатами", но не смогли продолжить участие в турнире, заняв третье место. В восьми встречах за клуб в этом соревновании (с учетом матчей квалификации) Левандовски забил один мяч и отдал одну результативную передачу. С тех пор польский форвард принимал участие только в матчах Лиги чемпионов.

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Метки:
Барселона Левандовски Роберт Лига Европы Манчестер Юнайтед

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