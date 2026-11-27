"Милан" одержал волевую победу над "Олимпиакосом" в матче пятого тура общего этапа Лиги Европы, уступая по ходу встречи с разницей в два мяча, сообщают Vesti.kz.

На 31-й минуте голкипер гостей Мик Меньян отправил мяч в собственные ворота. Сразу после перерыва Жота Силва удвоил преимущество хозяев. Однако миланцы сумели переломить ход игры: на 56-й минуте Омари Хатчинсон отыграл один мяч, а ещё через семь минут Альфаджо Сиссе восстановил равновесие.

На 71-й минуте Кристиан Пулишич вывел "россонери" вперёд, а уже в компенсированное время Диегу Морейра поставил точку в матче, забив четвёртый гол гостей.

В следующем, шестом туре общего этапа "Олимпиакос" 10 декабря сыграет с "Целе". В тот же день "Милан" встретится с "Сандерлендом".