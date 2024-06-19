Жумаскалиев оценил шансы "Тобола" против обладателя Кубка Словакии

Наставник "Тобола" Нурбол Жумаскалиев прокомментировал итоги жеребьевки квалификации Лиги Европы-2024/2025, передают Vesti.kz.
В первом отборочном раунде костанайцам будет противостоять словацкий "Ружомберок". Первая игра пройдет 11 июля в Словакии, ответная состоится 18-го числа в Костанае.
"Нас ждут интересные матчи. "Ружомберок" - крепкая команда. Не просто так ведь она выиграла Кубок Словакии. Мы относимся к ним с уважением, но верим в себя, в свои силы. Самое главное, чтобы команда подошла в оптимальном составе и все игроки были в строю!", - приводит его слова телеграм-канал Серый CARDINAL.
Отметим, что "Тобол" вышел в Лигу Европы благодаря победе в Кубке страны.
Сегодня, 19 июня, состоится жеребьевка второго отборочного раунда еврокубков, подробности - здесь.
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